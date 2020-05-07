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國防部109年職棒開場 國軍抗疫部隊領唱國歌

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部109年「臺灣加油！國軍加油！」職棒開場活動，今(7)日在桃園國際棒球場舉行，開場安排三軍聯合旗隊進場，並由陸軍特戰官兵展護國旗、33化兵群官兵領唱國歌。圖／國防部提供
國防部109年「臺灣加油！國軍加油！」職棒開場活動，今(7)日在桃園國際棒球場舉行，開場安排三軍聯合旗隊進場，並由陸軍特戰官兵展護國旗、33化兵群官兵領唱國歌。圖／國防部提供

國防部109年「臺灣加油！國軍加油！」職棒開場活動，今(7)日在桃園國際棒球場舉行，開場安排三軍聯合旗隊進場，並由陸軍特戰官兵展護國旗、33化兵群官兵領唱國歌。國防部表示，此舉特別見證國軍守護家園、支持防疫的努力。

開場儀式由國防部副部長張哲平及桃園市長鄭文燦共同主持，並由陸軍特戰指揮部60位官兵，排列「SF（Special Force）」隊形進場，配合球場大螢幕播放「愛，擁抱」國軍形象影片，展開巨幅國旗，展現特戰部隊忠義剽悍軍風。

活動中也邀請國軍第一線執行防疫任務的化學兵群官兵代表領唱國歌，國防部心理作戰大隊特別剪輯國軍官兵支援防疫任務影片，播放創新製作的國歌MV，向所有防疫人員致敬，並透過現場同步轉播，讓全世界看見台灣。

張哲平致詞表示，台灣在新冠肺炎防疫的成就，是世界各國的模範生，在政府超前部署以及全民共同的努力下，中華職棒如期舉辦全賽季，獲得國內外球迷支持與熱烈回響。國軍身為國家防疫隊重要的成員之一，不僅為國軍防疫英雄同感驕傲，也為台灣的防疫英雄大聲喝采，與國人一起為台灣加油。

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