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美軍太平洋空軍 發布B-1B轟炸機東海演訓實況

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美軍太平洋空軍今天發布B-1B轟炸機在東海演訓的實況，動作罕見。圖／美軍太平洋空軍公共事務部
美軍太平洋空軍今天發布B-1B轟炸機在東海演訓的實況，動作罕見。圖／美軍太平洋空軍公共事務部

美軍太平洋空軍今天發布B-1B轟炸機在東海演訓、進行空中加油的實況，動作罕見。

根據「飛機守望」公開揭露的訊息，美軍B-1B轟炸機編隊近期三度接近台灣東北外圍空域，同時有KC-135R加油機提供支援。

美軍太平洋空軍公共事務部今天發布B-1B轟炸機在東海進行演訓的實況。

美軍發布訊息指出，第9支遠征炸彈中隊所屬的B-1B轟炸機，在2020年5月6日的訓練任務中飛越東海。

美軍發布訊息表示，B-1B轟炸機被部署到關島安徒生空軍基地，作為特遣隊的一部分，執行太平洋空軍的戰略威懾與印度太平洋地區安全與穩定的任務。

美軍太平洋空軍今天發布B-1B轟炸機在東海演訓的實況，動作罕見。圖／美軍太平洋空軍公共事務部
美軍太平洋空軍今天發布B-1B轟炸機在東海演訓的實況，動作罕見。圖／美軍太平洋空軍公共事務部
美軍太平洋空軍今天發布B-1B轟炸機在東海演訓的實況，動作罕見。圖／美軍太平洋空軍公共事務部
美軍太平洋空軍今天發布B-1B轟炸機在東海演訓的實況，動作罕見。圖／美軍太平洋空軍公共事務部

美軍 空軍 炸彈

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