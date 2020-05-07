美軍太平洋空軍 發布B-1B轟炸機東海演訓實況

美軍太平洋空軍今天發布B-1B轟炸機在東海演訓、進行空中加油的實況，動作罕見。

根據「飛機守望」公開揭露的訊息，美軍B-1B轟炸機編隊近期三度接近台灣東北外圍空域，同時有KC-135R加油機提供支援。

美軍太平洋空軍公共事務部今天發布B-1B轟炸機在東海進行演訓的實況。

美軍發布訊息指出，第9支遠征炸彈中隊所屬的B-1B轟炸機，在2020年5月6日的訓練任務中飛越東海。