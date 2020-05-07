【重磅快評】黃中尉之死 暴露國軍「官不聊生」實況

陸軍269旅黃姓中尉排長在營區上吊自殺，雖然在新冠肺炎疫情與執政黨不同的背景下，不至演出七年前洪仲丘事件般的大規模抗議。但是黃中尉之死，所暴露出的結構性問題，恐怕比洪案更大。

黃中尉出身志願役士兵，先前在空降特戰單位服役，因此絕非沒吃過苦的「草莓」，更非抱持過客心態與優越感的義務役。他轉任軍官後卻走上絕路，反映出近年國軍「官不聊生」的情況。

面對社會權利意識高漲，爆料風氣興盛，軍中刻意惡整士兵或剋扣福利的例子，如今已經罕見。「人性管理」帶來的後座力，往往都回壓到幹部，尤其是軍官身上。長官看來，軍官身為部隊的領導階級，當然不能比照基層士官兵要求福利，而要繼續「享受犧牲」。

在網路論壇的軍旅生活討論版上，若有想從軍者問起「現在能否按規定放假」，回答者必定先反問「當兵還是當軍官？」因為士兵應休的假期沒人敢剋扣，而軍官積假「報效國家」則是天經地義；甚至某些長官潛意識認為，堅持權利的軍官，想必非屬吃苦耐勞的好幹部，不該在提拔之列。

家屬也透露，負責269旅「二級廠」裝備保修的黃中尉，今年初就被要求為部隊自購料件，休假和父母親在台北大街小巷找料件，直到他尋短去世，部隊才在靈前將其代墊的5000多元還給家屬，並要求簽收。

如此暴露的更大問題是，國軍各項裝備的補充，數量、速度都不足。但是部隊每天還是得運作，結果就衍生各種流弊：或者是官兵在外私購補充，或者是裝備放著不用怕損壞，或者是在裝備妥善狀況表上造假........靠著基層「自辦後勤」，部隊乍看似乎順利運作，但是這些表面功夫是否足以因應實戰？有多少官兵因此對國軍離心離德？從國防部到執政當局，誰都不想揭穿國王的新衣。

這種狀況歸根究柢的原因，就是國軍長年來對後勤資源的投注，距離理想狀況差太遠。國防開支三大範疇中，薪資（人員維持）不可能積欠，軍購（軍事投資）是對外宣揚的政績，看不到成果的作業維持費，在預算不足的前提下，往往就首先挨刀。尤其近年國軍總數持續裁減，高層為了強調「人數減戰力不減」，對後勤單位的縮編幅度遠甚於作戰單位。269旅堪稱國軍主力精英，維持全旅幾百部車輛運作的重任，著落到一名中尉排長肩上，又沒有可靠的後勤補保體系作後盾，其壓力之大，令人不寒而慄。

若問一般民眾，相較「特戰部隊」與「後勤單位」，哪個是硬漢象徵？多數人都會毫不猶豫選擇前者。然而本案卻證明，耐得住特戰部隊辛苦鍛鍊的資深戰士，卻在轉任軍官之後不久，就因業務壓力崩潰輕生。

如果高層不願面對後勤長期缺錢缺人的窘境，以及當今基層軍官遠甚於自己年輕時代的沉重壓力，那麼類似黃中尉的下一次悲劇，只是何時發生的問題。