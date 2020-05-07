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國防部將計算留營率倒數10％單位 增加留營慰助金
國防部人力招募年底預計可達編現比90%的目標，國防部表示，將在110年改以「退補平衡」進行招募；而國防部將算出全軍留營率最低的10%單位，增給留營慰助金，希望提升單位留營率。
國防部向立法院報告表示，國軍全軍人力至108年統計，志願役16萬2000餘人，整體編現達86.8%，其中軍官88.8%、士官83.5%及士兵91.2%，整體志願役人力超越年度計畫目標85%。
國防部表示，國軍主戰部隊108年整體編現已達86%，其中軍官88.3%、士官83.8%及士兵88.4%，109年起所招獲人力兵力優先補充主戰部隊，確保部隊戰力。
國防部說，109年底達成募兵制90%計畫目標後，110年改以退補平衡方式招募所需人力，屆時可再提升國軍人力素質，落實精兵政策。
國防部表示，將精算各單位前三年留營率偏低及艱苦偏遠地區，統整全軍後10%單位，核予增給留營慰助金，增支第一年8000元、第二年1萬7000元及第三年2萬5000元，以加誘因，提升艱苦單位留營率，穩固基層人力。
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