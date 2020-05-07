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OH-58D戰搜直升機重落地 2人均安

聯合報 / 記者蔡晉宇洪哲政／連線報導
陸軍OH-58D直升機；圖為同型機種。 圖／聯合報系資料照片
陸軍OH-58D直升機；圖為同型機種。 圖／聯合報系資料照片

一架編號「六三四」的ＯＨ-58Ｄ型戰搜直升機，昨天下午在台南歸仁基地執行飛行訓練鑑測時，發生重落地事故，所幸機上一名教官、一名學官均安，並無明顯受傷。

陸軍航空特戰指揮部表示，當時人員正實施緊急課目，但不明原因發生重落地事故，已成立專案小組調查；案發後也即要求基地即刻停止飛行訓練，並要求各飛行部隊針對本案例加強宣導。

航特部指出，對此飛安事件至為重視，將持續加強教官在職訓練及危機處理強度，以確保飛行訓練安全。

至於機上人員狀況，航特部官員表示，機上兩名人員並無明顯傷勢，事發後隨即將兩人送至醫務所，目前初步檢查並無大礙。據了解，當時直升機正在進行發動機失效時迫降的訓練，此操作過程若稍有不慎，就會造成類似的重摔情況。

直升機 事故 教官

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