聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸軍269旅長、政戰主任分調委員、諮議 形同拔官
陸軍司令部今天發布將269旅旅長、政戰主任調離現職，為中尉輕生案接受行政調查。陸軍司令部表示，原269旅長今天起調任司令部委員，政戰主任則調任諮議。
時代力量立委邱顯智今天在立法院外交及國防委員會質詢嚴德發，轉述黄姓中尉家屬指控稱，269旅旅長頭七到靈堂致意時還稱自己有點倒楣，這件事影響軍中士氣，言行離譜，卻未調職；他並質疑嚴德發至今未前往慰問家屬，也不知此案下午將開庭。
嚴德發答詢時則解釋近期為磐石艦案奔波，檢方也未通知國防部將開庭，而陸軍司令陳寶餘日前已前往慰問家屬。而嚴德發今日中午離開立法院後，即在副總長執行官徐衍璞、法律事務司長沈世偉等將領陪同下前往慰問家屬，晩間陸軍即發布將兩人調職。
而由於該旅旅長、副旅長與政戰主任目前全遭調職候查，陸軍已派遣六軍團副指揮官率隊進駐269旅所在楊梅高山頂營區，接掌旅長職務，政戰主任則由司令部政戰部副主任派代。
269旅長是少將，因此調任司令部委員，政戰主任爲上校，調整爲「諮議」。按規定，調任委員的將領若超過一年無法派任新職，即須退伍。陸軍今天下令將兩人調職，形同「拔官」。
陸軍為此案原已將該旅後勤副旅長等三名軍官調職候查，三人目前爲司令部部署軍官。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言