陸軍269旅長、政戰主任分調委員、諮議 形同拔官

陸軍司令部今天發布將269旅旅長、政戰主任調離現職，為中尉輕生案接受行政調查。陸軍司令部表示，原269旅長今天起調任司令部委員，政戰主任則調任諮議。

時代力量立委邱顯智今天在立法院外交及國防委員會質詢嚴德發，轉述黄姓中尉家屬指控稱，269旅旅長頭七到靈堂致意時還稱自己有點倒楣，這件事影響軍中士氣，言行離譜，卻未調職；他並質疑嚴德發至今未前往慰問家屬，也不知此案下午將開庭。

嚴德發答詢時則解釋近期為磐石艦案奔波，檢方也未通知國防部將開庭，而陸軍司令陳寶餘日前已前往慰問家屬。而嚴德發今日中午離開立法院後，即在副總長執行官徐衍璞、法律事務司長沈世偉等將領陪同下前往慰問家屬，晩間陸軍即發布將兩人調職。

而由於該旅旅長、副旅長與政戰主任目前全遭調職候查，陸軍已派遣六軍團副指揮官率隊進駐269旅所在楊梅高山頂營區，接掌旅長職務，政戰主任則由司令部政戰部副主任派代。

269旅長是少將，因此調任司令部委員，政戰主任爲上校，調整爲「諮議」。按規定，調任委員的將領若超過一年無法派任新職，即須退伍。陸軍今天下令將兩人調職，形同「拔官」。

陸軍為此案原已將該旅後勤副旅長等三名軍官調職候查，三人目前爲司令部部署軍官。