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美軍戰略轟炸機三度現身東海 國防部：以機代艦
「飛機守望」（Aircraft Spots）推特近日連續以航跡圖文披露，美軍B-1B超音速戰略轟炸機與空中加油機連續前往東海空域，今天下午又顯示美軍實施同一任務。國防部表示，國軍全程掌握。
針對美軍舉措，國防部長嚴德發今曾在立法院研判因為疫情嚴峻，羅斯福號染疫，羅艦原在亞太地區執行巡弋，近期美方軍機包括偵察機、轟炸機都頻密巡弋，研判美方要維持在這塊地區軍事領導地位，而以空中兵力取代海上兵力，這種可能性比較大。
根據「飛機守望」公開揭露的訊息，這是美軍繼5月1日、4日以來，第三度有B-1B轟炸機編隊接近台灣外圍空域。
根據「飛機守望」下午公開揭露的訊息，美國空軍兩架呼號分別是RAMSY01與02的 B-1B轟炸機，離開關島安徒生空軍基地，飛往東海進行作戰。而呼號 PARKA11的美國空軍KC-135R加油機提供支援。
國防部發言人史順文指出，台海周邊海空域情況，國軍都全程掌握。
空軍參謀長鄭榮豐上午在立法院被詢及此事時曾表示，美軍的行動我方不作評論，但美軍相關舉措是一個動態兵力運作模式，有戰略意義。
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