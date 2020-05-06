陸航戰搜直升機重落地 飛訓暫停調查原因
陸軍航空特戰指揮部一架OH-58D直升機今天發生重落地事件，人員均安。原因正由軍方調查中。
航空特戰指揮部今(6)日發出新聞稿表示，所屬飛行訓練指揮部一架機號634的0H-58D戰搜直升機，今日執行飛行訓練鑑測時，發生飛機重落地，所幸人員均安全，飛機受損狀況正評估中；發生原因該部已編組專案小組調查中。
航特部指出，案發後即要求基地即刻停止飛行訓練，並要求各飛行部隊針對此案例加強宣導。
航特部說，對此飛安事件，至為重視，將持續加強教官在職訓練及危機處理強度，以確保飛行訓練安全。
陸軍在90年代引進了AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，與OH-58D戰搜直升機。A、O型機協同作戰是不可或缺戰力，OH-58D戰搜直升機擔任斥候，負責搜索目標。
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