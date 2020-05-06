陸軍航特部迫降訓練 OH-58戰搜直升機重落地

陸軍航空特戰指揮部稍早證實，一架編號「634」的OH-58D型戰搜直升機，今天下午在台南歸仁基地執行飛行訓練鑑測時，發生重落地事故，飛機受損狀況正評估中，所幸機上1名教官、1名學官均安，並無明顯受傷。

航特部表示，當時人員正實施緊急課目，但不明原因發生重落地事故，已成立專案小組調查中；案發後也即要求基地即刻停止飛行訓練，並要求各飛行部隊針對本案例加強宣導。 航特部指出，對此飛安事件至為重視，將持續加強教官在職訓練及危機處理強度，以確保飛行訓練安全。

至於機上人員狀況，航特部官員表示，機上2名人員並無明顯傷勢，事發後隨即將2名人員送至醫務所，目前初步檢查並無大礙。據了解，當時直升機正在進行發動機失效時迫降的訓練，此操作過程若稍有不慎，就會造成類似今天的重摔情況。