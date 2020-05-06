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「國防部的深切檢討是什麼？」 269旅軍紀洪慈庸講話了

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院顧問洪慈庸，報系資料照片。
立法院顧問洪慈庸，報系資料照片。

立法院顧問、前立委洪慈庸批評國防對軍中風紀問題的檢討不知所云，這種態度無法解決結構性問題。但同時她也再次表達反對恢復軍審，她認為讓家屬得到真相，不需要靠恢復軍審來達成。

外交國防委員會今邀請國防部部長專案報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作法」，並備質詢。　

洪慈庸中午在臉書貼文，自己讀完國防部14 頁報告，也聽了國防部詢答，還是不知所云。關於269旅幾起不幸案件，國防部說的深切檢討是什麼？結構性問題又是什麼？　

4月28日時代力量立委邱顯智與國防部的會議，讓她很不能接受的一點，為什麼國防部對於同袍的自傷都沒有積極想要了解、解決的作為？所有的疑問就是只有一句「檢調已經在調查。」國防部自己呢？同袍發生什麼事？怎麼發生的？是什麼問題讓同袍走上末路？ 不僅近期黃中尉的案件，先前謝中士在1月離世，到4月底才被認為要認真查，如果國防部認為有結構性問題，這種態度怎麼能解決結構性問題。

洪慈庸話鋒一轉，她也要敬告部分人士，不要想趁亂模糊焦點，鼓譟恢復「軍事審判制度」。如果回到過去關起大門、蓋上黑布的封閉狀態，對軍中文化的改善只是大走回頭路。別忘記過去軍檢時期種種憾事的發生，才是軍紀渙散的體現，當時更是受到軍檢所掩護。

開起大門，讓家屬能得到真相，這些要求一點都不過分，更不需要靠著恢復軍審來達成。

國防部 洪慈庸 時代力量

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