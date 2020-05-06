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自傷案調查遲結果 國防部：檢方介入會比較慢一點

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
269旅所在的高山頂營區。示意圖／軍聞社
269旅所在的高山頂營區。示意圖／軍聞社

國防部今天在立法院提出「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」專案報告，內容披露國軍108年自傷案件有21案，而每件國軍都成立「專案小組」調查，但國防部坦承，由於案件都移送檢方，物證事證等也隨之移送，包括今年陸軍269旅兩件自傷已遂案件，初步行政調查報告都沒有完成。

國防部長嚴德發今天列席立法院外交及國防委員會備詢，國防部報告指出，國軍官兵自傷案，106年有19件、107年10件及108年21件，109年至今有5件；其中以感情因素最多，經濟問題12件次之，個人負向價值6件，其他因素15件；以階級而言，士兵23件最多，士官18件次之，軍官有9件。

民進黨立委蔡適應質詢表示，去年108年部隊營內死亡案件，營內外加起來21件。軍方表示，每件都移送檢方，行政調查每案都有。第一時間就會啟動。但269旅一月份謝姓中士與四月份黃姓中尉二案，為何至今沒有結果？

國防部總督察長黃國明表示，謝姓中士案一月發生後，第一時間就由軍團先編成專案小組，黃姓中尉案則由司令部政戰部副主任主責，此案原應由旅副旅長主責，但因屬重大違失，且屬屢次發生，因此提升層級，第一時間由軍團調查，但謝姓中士調查報告至今沒有結論，原因許多物證資料都在檢方手上，無法全部查證，且家屬也有疑慮，所以調查報告還沒結束，還在調查中。

立委質疑，如此一來軍方所有行政調查豈非全無意義，都可以放棄了？國防部法律事務司長沈世偉則表示，此事國防部非常重視，在第一時間就讓檢調進來將所有證物都查扣，而檢調偵察不公開，相關重要資料、影音、電磁紀錄等，查扣後軍方無法比對判斷。而國防部和陸軍能作的，就是約詢與了解，但仍要與檢調協調。

蔡適應詢問，國軍去年21件自傷案有幾案由檢調介入？包括自傷已遂5件，營內11件，有沒有初步調查報告？國防部表示，檢方介入後會比較慢一點，要再查證。

國防部 國軍 蔡適應

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