269旅輕生案 家屬爆：黃姓中尉手上不只提到一個人名

陸軍269旅黃姓中尉日前輕生案，時代力量立委邱顯智今同家屬出面控訴國軍掩蓋案情，文過飾非。黃姓中尉媽媽表示，軍方對兒子在左手寫下的官兵名字輕描淡寫；但事實上，左手不只有提到一位上兵的名字，還畫有一支刀，下面滴三滴血，不無可能是在告訴外界蛛絲馬跡。

邱顯智表示，黃姓中尉輕生後，在左上被發現留有一位官兵姓名，軍方對此竟解讀，這位官兵僅是隔天待命班的人員，跟輕生案沒有關係，實在不合理。

黃媽媽表示，兒子在驗屍的時候，左手攤出來，看見他畫了一支刀，下面滴三滴血，在旁邊畫了一隻小烏龜，還寫了上兵某某某的姓名。

黃媽媽質疑，軍方長官說這被提及的人員是要和兒子配合出差，但兩人不同連也不同營，單憑一個中尉排長，如何去調度出公差；且縱使出公差，公差單在哪裡、要做什麼事，都沒交代。

黃媽媽指出，一個死意堅決的人，今天就要走上絕路了，哪會管明天要跟誰出公差，質疑軍方此說法的合理性。黃媽媽說，站出來發聲是因為一直被軍方打壓，若不發聲，他們還以為這事情就這樣低空飛過了，要求國軍要對真相給交代，別讓兒子死不瞑目。

至於提及的這位上兵是否與兒子有過節。黃媽媽表示，兒子沒有提過這個人名，因此檢察官詢問時也回應不認識這個人；但兒子曾說過，在軍中若請這些下屬做事情，他們有時會聯合其他軍士官來欺負他。