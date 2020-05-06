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陸軍269旅要中尉代墊料件款項 被控靈堂前塞回

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍269旅黃姓中尉在營區中正堂輕生，傳肇因業務與工作壓力過大，立委披露，黃姓中尉一月間就被要求為部隊自購料件，休假和父母親在台北大街小巷找料件，錢卻一直沒給，一直到四月間黃中尉不幸離世，269旅日前才在「靈堂前」要將這5000多元款項塞給家屬，還要家屬簽收。圖 :取自立法院直播畫面
陸軍269旅黃姓中尉在營區中正堂輕生，傳肇因業務與工作壓力過大，立委披露，黃姓中尉一月間就被要求為部隊自購料件，休假和父母親在台北大街小巷找料件，錢卻一直沒給，一直到四月間黃中尉不幸離世，269旅日前才在「靈堂前」要將這5000多元款項塞給家屬，還要家屬簽收。圖 :取自立法院直播畫面

陸軍269旅黃姓中尉在營區中正堂輕生，傳肇因業務與工作壓力過大，立委披露，黃姓中尉一月間就被要求為部隊自購料件，休假和父母親在台北大街小巷找料件，錢卻一直沒給，一直到四月間黃中尉不幸離世，269旅日前才在靈堂前要將這5000多元款項塞給家屬，還要家屬簽收。國防部嚴德發表示，現在都在查，都有掌握。

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」。時代力量立委邱顯智表示，黃中尉家屬披露，部隊要中尉扛下二級廠長責任，休假還要與其父母在台北大街小巷去自購軍中需的軍用品，自己補貼錢。

邱顯智表示，保家衛國還要自費當兵，269旅從一月起要黃中尉墊錢買料件，包括良規火星塞、消防砂、喇叭鎖、多功能鐵鎚等，都要自己買。一直到黃輕生後的四月，旅269旅才在靈堂前要塞5000多元給家屬，要家屬簽收。

嚴德發表示，現在都在查，都有掌握。針對軍官自購料件問題，他說國軍現有機制都有，但為什麼會發生，要找出原因。

嚴德發 邱顯智 國軍

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