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嚴德發：台海軍事威脅情勢嚴峻 戰備頻次增加

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部長嚴德發表示，共軍機艦繞台已有八次，台海軍事威脅情勢非常嚴峻，國軍已完成防衛作戰準備，透過聯合情監偵，按戰備規定針對區域情勢，加強守護家園的戰備。他披露國軍機艦戰備頻次有增加。圖：國防部提供
國防部長嚴德發表示，共軍機艦繞台已有八次，台海軍事威脅情勢非常嚴峻，國軍已完成防衛作戰準備，透過聯合情監偵，按戰備規定針對區域情勢，加強守護家園的戰備。他披露國軍機艦戰備頻次有增加。圖：國防部提供

近期美軍軍機頻繁接近台海空域，國防部長嚴德發上午在立法院表示，美軍原駐防亞太的羅斯福號航艦染疫，研判美方為維持在這塊地區的軍事領導地位，以空中兵力取代海上兵力，這種可能性比較大。他也說，共軍機艦繞台對台海軍事威脅情勢非常嚴峻，國軍已完成防衛作戰準備，透過聯合情監偵，按戰備規定針對區域情勢，更透露國軍機艦戰備頻次有增加。

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」。國民黨立委曾銘宗質詢表示，近期美方機艦頻繁繞台，為什麼有這個現象？

嚴德發回應表示，因為疫情嚴峻，羅斯福號染疫，羅艦原在亞太地區執行巡弋，近期美方軍機包括偵察機、轟炸機都頻密巡弋，研判美方要維持在這塊地區軍事領導地位，而以空中兵力取代海上兵力，這種可能性比較大。

立委同時表示，中國大陸機艦繞台頻率更高，國防部如何應對？嚴德發表示，兩岸情勢在軍事上的威脅與嚴峻性很高，「他們已經八次了」，不管是遠海長航或針對性地對台灣造成威脅，不可否認在區域情勢尤其是台海，非常嚴峻，國軍以預防戰爭、不輕啟戰端，但不挑釁也不怯戰，完成防衛作戰準備，並透過聯合情監偵系統，按戰備規定針對區域情勢，加強守護家園的戰備。

民進黨立委何志偉關切，美軍軍機頻密在台海周邊偵巡，國軍戰備是否有調整？嚴德發表示，磐石艦染疫不影響三軍戰備，也證實國軍因應敵情有增加戰備機艦派遣頻次，但不便說明增加頻次。

共軍機艦繞台已有八次，台海軍事威脅情勢非常嚴峻，國軍已完成防衛作戰準備，透過聯合情監偵，按戰備規定針對區域情勢，加強守護家園的戰備。圖：取自立法院直播畫面
共軍機艦繞台已有八次，台海軍事威脅情勢非常嚴峻，國軍已完成防衛作戰準備，透過聯合情監偵，按戰備規定針對區域情勢，加強守護家園的戰備。圖：取自立法院直播畫面

國軍 嚴德發 台海

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