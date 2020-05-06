藍批蔡英文執政軍紀比馬英九差 嚴德發：我負成敗之責

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」。國民黨立委陳以信質詢時批評，蔡總統上任後軍紀案件層出不窮，比前總統馬英九執政時，軍紀事件倍增，是國防部長或三軍統帥責任？嚴德發表示，部長負成敗之責。

陳以信質詢時出示蔡英文2013年到凱達格蘭大道出席洪仲丘案頭繫「國防布」頭巾的照片，當時嚴德發在副參謀總長任內，蔡則是在野黨重要領導人物。蔡當時嚴厲批評政府掩蓋真相，希望洪案是最後一件，但自從蔡總統擔任三軍帥以來，軍中自裁事件到目前為止有多少件？國防部回應表示，近三年是五十件。

陳以信據此批評，蔡上任四年後輕生案居然有四十、五十件，而軍中毒品案、販毒、酒駕案、性騷案成立案明顯上升，軍紀案件層出不窮。

嚴德發表示，不管是個案或少數官兵不守法，必須要檢討，但絕大多數軍人都是奉公守法，競競業業從事維護國家安全工作，國防部已提出八項改進措施。

陳以信說，馬英九也擔任過三軍統帥，八年任內每年平均任內涉毒案件，與蔡總統任內涉毒案件相較，人數減少，蔡執政時期卻多了販毒人口，酒駕列管則增加一倍，性騷更增加三倍。他質疑嚴德發，馬執政時嚴是陸軍司令，「前後都是你在作」，為何差這麼多。

馬文君也質疑，蔡執政後短短三年國軍有四十六人死亡案件，有人出來道歉嗎？嚴德發說，要檢討，此節傷害形象，但絕大多數官兵都是奉公守法。

馬文君表示，國防部曾發旌忠狀給洪仲丘，但家屬不願領。若黃案經查後是真的遭到霸凌、業務量過大而離開，他可否領旌忠狀？嚴德發表示，要根據調查事實，依相關規定配合辦理。但立委批評，旌忠狀領取有其規定，但國防部經常屈服於政治正確或輿論，對需有制度與肩膀頂起來的，卻沒作到，才會造成問題愈益嚴重，恐瓦解軍心。