國防部證實美軍尼米茲號航艦出港往亞洲來
國防部長嚴德發上午在立法院在立委詢問下證實，美軍尼米茲號航空母艦已出港，往亞洲區域來。至於會否在520前往航抵台灣周邊或南海，他不評論美方調整部署。
國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」。
民進黨立委王定宇質詢表示，美軍B-1B轟炸機近期曾三次飛抵台灣附近空域，包括4月22日一架B1B自美國本土飛到日本，到琉球再折返，由日本戰機伴飛；5月1、4日各有兩架，其中前一批次直飛關島安德森空軍基地，飛行路徑飛到我們的東北空域，再循沖繩與宮古海峽空域飛出，包括KC-135R加油機也參與行動，他詢問國防部，美軍之舉有無特殊戰略意義？
空軍參謀長鄭榮豐表示，美軍的行動我方不作評論，但美軍相關舉措是一個動態兵力運作模式，有戰略意義。
王定宇進一步關切，台灣西南角空域頻繁有美軍電偵機出現，頻密度比我軍還高，而共軍若遠海長訓會從巴士海峽繞台北邊路線，此地也是台灣與南海交界處，屬敏感海空域，美軍集中於此，我方是否應提高警覺？鄭榮豐則表示，我們有掌握，這是美軍南海行動的一個過程，有海上或水下的狀況；而我方派機艦在附近，是我們重要空域。
而針對近期包括石油公司等單位遭駭客攻擊，國軍網路是否也曾音相同威脅？國防部通次室長曹進平表示，國軍網路目前安全無虞，內外網均未遭攻擊；外界事件我們有所掌握，但目前資訊有限，國防部參與網路防護成員，但不參與網路犯罪偵防。
立委關切，愈近總統就任520期間，網路攻擊會否愈頻繁？曹進平稱，合理研判會愈來愈嚴峻，而國軍防護能分析惡意程式入侵管道，已加強防護。
王定宇質詢進一步說，美軍尼米茲號航艦是否在520前後會來到台海周邊或南海？嚴德發表示，我們了解美軍海上兵力正在恢復。立委追問：「尼米茲號已出港，是不是往亞洲來？」嚴德發說：「對」，但他不評論美方部署調整。
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