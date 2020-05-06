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在基層時可聽聞自購料件？嚴德發：嚴禁 不合理處要改

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國民黨立委呂玉玲（左）質詢表示，黃姓中尉家屬陳情時，特別提及自備工具與自購料件，她詢問裝甲兵科出身的國防部長嚴德發過去在基層服務時有沒聽過此事？圖：擷自立法院直播畫面
國民黨立委呂玉玲（左）質詢表示，黃姓中尉家屬陳情時，特別提及自備工具與自購料件，她詢問裝甲兵科出身的國防部長嚴德發過去在基層服務時有沒聽過此事？圖：擷自立法院直播畫面

陸軍269旅黃姓中尉輕生案，家屬披露負責後勤業務的黃員生前苦於須為部隊自購料件與工具。上午有立委詢問國防部嚴德發過去在基層時有沒聽過這件事？嚴德發表示，他在基層服務時，工具遺失現象一定會有，正常消耗可循零附件管道申請，不正常遺失若在戰演訓發生，也沒問題，其他因素就以殘餘價值理賠，不是賠全額。他說，國軍嚴禁自購料件。發生這種事不合理，須要改善。

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」。對於媒體詢及520留任與否，嚴德發表示，他當前最重要工作是恢復敦睦艦隊戰備與官兵健康，內閣總辭與個人去留是總統職權，他沒有評論。

針對269旅黃姓中尉案，會前他受訪表示，目前調查針對事證顯示需再釐清部分，已將後勤副旅長等三名軍官暫時調職接受調查，釐清案情疑點，後續會再依事證與調查進度，進行釐清。

國民黨立委呂玉玲質詢表示，黃姓中尉家屬陳情時，特別提及自備工具與自購料件，她詢問嚴德發過去在基層服務時有沒聽過此事？嚴德發說，目前調查已提升到陸軍司令部接手，尤其對家屬陳情有關自購料件等疑點進行調查。

嚴德發表示，他在基層服務時，工具遺失現象一定會有，正常消耗循零附件管道申請，不正常遺失若在戰演訓發生，也沒問題，其他因素就以殘餘價值理賠，不是賠全額。立委追問，過去嚴在基層服務時，確實會有遺失、自購料件的情形？嚴德發表示，我們嚴禁自購料件。發生這種事不合理，須要改善。

針對基進黨立委陳柏惟質詢關切調查進度，嚴德發表示，家屬反應黃姓中尉曾遭刁難與責罵，工時有無超時、超量，有無加班等，將後勤副旅長等三人調職，就是要釐清這些部分。

陳柏惟進一步詢問，黃姓中尉曾向家人反應哪裡買得到火星塞，外界猜想是為了軍用備料，基層實務上發生自購料件多嗎？國防部總督長黃國明表示，「不諱言我們曾經發生過」，國軍近年為避免這個問題，以公務預算針對料件補充設立大賣場機制，每個連隊都有一個額度，遺失裝備只要不是管制軍品，走完程序後，可到大賣場買回來補齊，不須自己花錢買。

嚴德發 國軍 國防部

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