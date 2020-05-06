在基層時可聽聞自購料件？嚴德發：嚴禁 不合理處要改

陸軍269旅黃姓中尉輕生案，家屬披露負責後勤業務的黃員生前苦於須為部隊自購料件與工具。上午有立委詢問國防部長嚴德發過去在基層時有沒聽過這件事？嚴德發表示，他在基層服務時，工具遺失現象一定會有，正常消耗可循零附件管道申請，不正常遺失若在戰演訓發生，也沒問題，其他因素就以殘餘價值理賠，不是賠全額。他說，國軍嚴禁自購料件。發生這種事不合理，須要改善。

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」。對於媒體詢及520留任與否，嚴德發表示，他當前最重要工作是恢復敦睦艦隊戰備與官兵健康，內閣總辭與個人去留是總統職權，他沒有評論。

針對269旅黃姓中尉案，會前他受訪表示，目前調查針對事證顯示需再釐清部分，已將後勤副旅長等三名軍官暫時調職接受調查，釐清案情疑點，後續會再依事證與調查進度，進行釐清。

國民黨立委呂玉玲質詢表示，黃姓中尉家屬陳情時，特別提及自備工具與自購料件，她詢問嚴德發過去在基層服務時有沒聽過此事？嚴德發說，目前調查已提升到陸軍司令部接手，尤其對家屬陳情有關自購料件等疑點進行調查。

嚴德發表示，他在基層服務時，工具遺失現象一定會有，正常消耗循零附件管道申請，不正常遺失若在戰演訓發生，也沒問題，其他因素就以殘餘價值理賠，不是賠全額。立委追問，過去嚴在基層服務時，確實會有遺失、自購料件的情形？嚴德發表示，我們嚴禁自購料件。發生這種事不合理，須要改善。

針對基進黨立委陳柏惟質詢關切調查進度，嚴德發表示，家屬反應黃姓中尉曾遭刁難與責罵，工時有無超時、超量，有無加班等，將後勤副旅長等三人調職，就是要釐清這些部分。

陳柏惟進一步詢問，黃姓中尉曾向家人反應哪裡買得到火星塞，外界猜想是為了軍用備料，基層實務上發生自購料件多嗎？國防部總督長黃國明表示，「不諱言我們曾經發生過」，國軍近年為避免這個問題，以公務預算針對料件補充設立大賣場機制，每個連隊都有一個額度，遺失裝備只要不是管制軍品，走完程序後，可到大賣場買回來補齊，不須自己花錢買。