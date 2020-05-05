台海空戰英雄歐陽漪棻病逝 眷村子弟收藏歐陽老照片

曾駕駛F-84G型雷霆式戰鬥機在台海上空一舉擊落中共兩架米格機的空戰英雄歐陽漪棻，今天中午病逝台中榮總。空軍司令部晚間證實這項訊息。眷村子弟台師大校友賴台生、高興華，7年前在佛光山嘉義會館聯合策展「浪淘沙眷村文物」，其中收藏歐陽英姿煥發，站在戰機前的珍貴老照片。

浪淘沙書中有張歐陽漪棻教官珍藏，高興華翻拍的老照片，文字述說，「空戰英雄歐陽漪棻，空軍嘉義水上基地，1958年金門爆發八二三砲戰時，美國特地從加州的喬治空軍基地, 由六個教官各飛一架雙座的F-100F飛機，經過七次空中加油、不落地直飛, 降落在嘉義基地。

空軍總部決定將嘉義的四聯隊換裝F-100，先期以六架雙座的F-100F教練機，由美國教官帶飛，10位種子教官學習操作F- 100，大概飛了兩個月，通過鑑定考試，成為中華民國空軍F-100戰鬥機的種子教官團。」

高興華提供與嘉義相關空軍珍貴照片、戰機模型等，空軍嘉義基地四大隊被稱譽「皇家空軍」，空戰英雄歐陽漪棻、田建南、蔡盛雄等飛行員史料、照片珍貴，還有眷村婆婆媽媽手縫國旗，「中美合作」麵粉袋，名噪一時黑帽中隊U2機模型、四郎真平漫畫、海軍砲彈筒改製的米桶。

空軍資料記載，歐陽漪棻1930生，被空軍尊稱為「進入噴射時代殊榮的第一人，民國45年官拜中尉，駕駛F-84G型雷霆式戰鬥機，在馬祖平潭與共軍米格17 型機遭遇，憑藉優異的飛行技術，先後創造了擊落2架、擊傷2架的輝煌戰果，締造721馬祖空戰大捷，振奮全國軍民士氣，並獲頒青天白日勳章。