陸軍269旅軍官輕生案 國防部：不排除與工作壓力等有關

陸軍269旅近7個月來肇生3起軍士官兵自傷案，不幸折損兩名官兵，上月發生在高山營區中正堂的中尉自縊案，引發家屬不滿。國防部坦承，相關案件不排除與部隊管理、工作壓力、同儕互動等因素有關，真正肇因仍待檢調偵查釐清。

國防部長嚴德發預計明日列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」。

國防部在書面報告中表示，分析國軍歷年霸案的態様，多屬士兵之間資深欺侮新進、壞兵侮好兵，或新進軍士官因環境陌生、工作經驗欠缺等，導致領導信心不足，單位未即時掌握輔導下，就可能發生。統計106年有16件，107年及108年各12件，109年至今6件，涉法者均移送法辦。

至於性騷擾，國防部統計近3年性騷擾106年29件、107年36件、108年27件，109年至今兩件。至於自傷，106年19件、107年10件及108年21件，109年至今5件；其中以感情因素最多，經濟問題12件次之，個人負向價值6件，其他因素15件；以階級而言，士兵23件最多，士官18件次之，軍官有9件。

陸軍269旅近7個月來發生3起自傷案，國防部說，其中1名上兵在營外自傷被及時制止，現已退伍；但去年9月26日在高山頂營區經理庫房被焚傷的中士，宣告不治，檢察官相驗，認為死亡方式「不詳」，現仍由司法偵辦中；今年4月16日旅部連黃姓中尉，未參加二級廠送訓協調會後，被發現在營區中正堂自縊，全案正配合司法偵辦。

國防部表示，這3件案例，除1案為個人債務問題外，另兩案不排除與部隊管理、工作壓力、同儕互動等因素有關，但真正肇因仍待檢調偵查釐清。

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