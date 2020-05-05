他駕機擊落兩架米格 台海空戰英雄歐陽漪棻病逝

曾駕駛F-84G型雷霆式戰鬥機在台海上空一舉擊落中共兩架米格機的空戰英雄歐陽漪棻，今日中午病逝台中榮總。空軍司令部今晚證實這項訊息，將協助家屬辦理後續喪葬事宜。

歐陽漪棻1930生，被空軍尊稱為「進入噴射時代殊榮的第一人」。根據空軍資料記載，歐陽漪棻年幼時經歷戰亂，毅然前往重慶報考空軍幼校；民國45年官拜中尉，駕駛F-84G型雷霆式戰鬥機，在馬祖平潭與共軍米格17型機遭遇，憑藉優異的飛行技術，先後創造了擊落2架、擊傷2架的輝煌戰果，締造721馬祖空戰大捷，振奮全國軍民士氣，並獲頒青天白日勳章。

空軍司令部今天也透過官方臉書粉絲專頁貼文表示，曾經享譽國際海內外的「雷霆英雄」歐陽漪棻，今(5)日仙逝於台中榮民總醫院，享壽90歲，空軍司令部全體官兵深表遺憾與不捨，後續將全力協助家屬善後事宜，以表達追思崇敬之意。

空軍司令部表示，歐陽漪棻生於民國19年，官校32期畢業，民國45年7月21日，時為中尉的歐陽老師駕機至福建平潭上空執行偵照掩護任務時，與中共米格17型戰機遭遇，以劣式機種F-84型機，與共機纏鬥，憑藉著高超的戰技與隊友互助的精神，創下擊落2架及擊傷2架的紀錄，史稱721馬祖空戰大捷，並獲頒「青天白日勳章」一座及「二星星序獎章」一枚。

空軍司令部説，歐陽漪棻憑藉著優異的飛行技術，以及愛國的信念，奮勇抗敵締造輝煌紀錄，傳承我空軍忠勇軍風，矢志捍衛國家安全的精神，足為後輩官兵表率。