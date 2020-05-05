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海軍敦睦三艦 五月底前恢復戰備執勤
海軍敦睦艦隊納編磐石軍艦、成功級岳飛軍艦及康定級康定軍艦，艦艇因官兵染疫隔離，消毒後目前靜置在左營軍港。國防部上午表示，三艘軍艦預計5月底前恢復戰備，將正常執勤。
海軍敦睦艦隊36名官兵確診新冠肺炎，磐石、岳飛及康定艦共708名官兵，除二採陽性確診者外，昨天已陸續解除隔離離開檢疫所，返家進行7天自主健康管理。
國防部今天表示，三艘軍艦預計5月底前恢復戰備，將正常執勤。
國軍敦睦艦隊磐石艦4月18日發生新冠肺炎群聚感染，因此磐石艦、岳飛艦和康定艦共744名官兵全數召回檢疫所，進行14天集中檢疫。
海軍敦睦支隊任務編組時間原到四月底，目前因應國防部後續染疫責任歸屬行政調查訪談，相關編組將接受調查。
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