海軍敦睦三艦 五月底前恢復戰備執勤

海軍磐石艦官兵二採仍有四人確診新冠肺炎，國防部長嚴德發被問及520後留任問題表示，他個人去留沒有當前處理磐石艦染疫問題更重要。面對立委要求提供詳細艦隊紀錄以追查感染源，嚴德發表示，將配合立法院調閱小組來作；但立委批評，國防部是利用民進黨多數來掩蓋真相。

2020-05-04 14:16