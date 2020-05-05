中尉輕生 國防部：完成269旅官兵行政調查問卷

針對陸軍269旅黃姓中尉輕生事件，國防部總督察長室軍紀督察處副處長張克名上午表示，陸軍已對旅上官兵完成一份不記名的行政調查問卷，已移送桃園地檢署。

陸軍269旅一名黃姓中尉月前在營內輕生，家屬質疑中尉在營內不但遭「霸凌」，且遭上級無限制壓榨。民進黨立委趙天麟昨天在立法院公布269旅內部問卷調查結果，內容顯示有13%官兵聽聞士官欺侮軍官的情形，有18%的人回答，這名黃姓中尉近期有熬夜加班，或須提早收假處理業務的情形；而269旅七個月內已有三人尋短。國防部長嚴德發稱總督察長室已介入了解。

國防部上午舉行例行記者會，列席的張克名表示，陸軍確曾對269旅作了一份56人的不記名調查問卷，內容經過陸軍司令部相關聯參專案小組研討而設計，但具體項目內容不方便逐一說明。當時是以在營的人數、盡可能完成問卷調查，後續偵辦或行政調查的過程，也將再針對不在場的人員進行補充，務求讓資料完整呈現，還原事實真相。

包括立委披露中尉業務量的問題，以及在官兵問卷調查是否涵蓋被責難或其他反應事項，張克名說目前都在蒐整之中，等到完成初步調查結果，將適時跟家屬進一步說明，完整報告也會移送桃園地檢署，調查進度則將由地檢署或陸軍司令部適時對外說明。

張克名表示，此案目前由桃園地檢署偵辦中，軍方請示過地檢署檢察官，同意在不違反偵查不公開的原則下展開行政調查；目前陸軍司令部指派副司令劉中將，納編督察、法務、人事、政戰及後勤等專業領域人員實施查證，針對家屬疑點以及人員訪談都在調查範圍內。