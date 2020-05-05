美B-1B轟炸機東海首亮劍 專家：足以打擊中共東部戰區

美國空軍2架B-1B超音速戰略轟炸機昨天首度飛抵接近台灣北部的東海空域執行任務。有專家認為，B-1B可携載24枚射程超過900公里的AGM-158B JASSM飛彈，足以打擊中共東部戰區暨或台灣當面一定縱深内的重要目標。

「飛機守望」（Aircraft Spots）推特昨日以航跡圖文披露，2架B-1B超音速戰略轟炸機，昨天從關島安德森空軍基地出發，前往中國東海執行任務，根據路徑圖可以看出，美國軍機路線掠過台灣東北方海域。資訊同時指美國空軍一架呼號LIVID11 的KC-135R 提供加油支援。

台海安全研究中心主任梅復興今天在臉書貼文評論說，示意地圖上的比例可能不是很精準，但這兩架B-1B最接近台灣處大概在150-200公里上下。換句話説，在它們轉向時應該距離大陸約200海浬左右。

他的貼文表示，在這個距離，中共對美軍的長程轟炸機，無論是以戰機攔截（需通過台灣防空識別區，易遭攔阻），還是用陸基長程防空飛彈（距離過遠），阻擊能力都會受到嚴重限制。反之，美軍戰略轟炸機能携載數量可觀的空對地遙攻武器 (譬如B-1B就可携載24枚射程超過900公里的AGM-158B JASSM飛彈），足以打擊中共東部戰區暨或台灣當面一定縱深内的重要目標。

梅復興說，這裏故意不談核武打擊能力的層面，因爲一來美中戰略打擊力量的優劣高下完全不是一個檔次，毋庸多言；二來，傳統武力的優勢往往更能有效嚇阻區域衝突的萌思。再説了，能從遠距離投射大量傳統打擊火力，自然也就能投射戰術型的非常規火力。

他認為，中共近月來藉美軍部分部隊戰備受到疫情影響之際頻繁在亞太地區出動機艦展示軍威，並結合鋪天蓋地宣傳，大肆强調美軍戰力停擺，營造美衰中盛的强烈對比形象，意圖在瓦解美國在亞洲的威信以及印太各國對美國的信賴。因此美軍諸如此次的轟炸機奔襲訓練最主要目的倒還不是威嚇大陸，而是藉由亮出些真本事，一來警飭中共野心莫過急切，二來更是提醒盟邦誰才是真正的老大哥，從而藉此維持西太平洋區域的戰略平衡與板塊穩定。