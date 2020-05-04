影／101大樓加持 黑夜點燈「國軍加油」為軍方打氣

因同袍染疫遭波及的數百名敦睦艦隊官兵，今天陸續結束隔離，由國防部專車接送離開檢疫場所。台北101大樓今晚在大樓北面59和60樓外牆點燈打字，以「國軍加油」等字，為軍方打氣，希望點亮國軍士氣。

台北101大樓在今晚點燈，以「國軍加油」為守護國家主權的國軍打氣。點燈圖文包括：國軍❤加油、國人❤齊心、台灣精神、原力同在。國防部今晚也主動發布101大樓外牆的照片與影片。