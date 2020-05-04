美軍戰略轟炸機與加油機今衝台灣首尾 國防部：有掌握

美國空軍B-1B轟炸機與KC-135R空中加油機，今分別接近我北部及南部外海空域，且航跡十分接近我防空識別區。

對此，國防部發言人史順文指出，台海周邊海空域情況，國軍都全程掌握。

「飛機守望」（Aircraft Spots）推特今天上午先披露，美國空軍一架KC-135R空中加油機自我東部空域穿越巴士海峽進入南海執行任務。媒體公布航跡顯示，十分接近我防空識別區。