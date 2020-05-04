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美軍戰略轟炸機與加油機今衝台灣首尾 國防部：有掌握
美國空軍B-1B轟炸機與KC-135R空中加油機，今分別接近我北部及南部外海空域，且航跡十分接近我防空識別區。
對此，國防部發言人史順文指出，台海周邊海空域情況，國軍都全程掌握。
「飛機守望」（Aircraft Spots）推特今天上午先披露，美國空軍一架KC-135R空中加油機自我東部空域穿越巴士海峽進入南海執行任務。媒體公布航跡顯示，十分接近我防空識別區。
「飛機守望」下午的資訊又顯示，2架B-1B超音速戰略轟炸機，從關島安德森空軍基地出發，前往中國東海執行任務，根據路徑圖可以看出，美國軍機路線掠過台灣東北方海域。資訊同時指美國空軍一架呼號LIVID11 的KC-135R 提供加油支持。
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