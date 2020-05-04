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101大樓點燈打氣：國軍加油、台灣精神、原力同在
國防部今天表示，台北101大樓在今晚點燈，以「國軍加油」為守護國家主權的國軍打氣。101大樓表示，點燈圖文包括：國軍❤加油、國人❤齊心、台灣精神、原力同在。
根據101大樓發布訊息，今日是5月4日國際原力日；是台灣走過100多個齊心防疫日，也是敦睦艦隊檢測期滿解除隔離的日子。
101指出，台北101於今晚18時30分至22時，在大樓北面 59和60樓外牆點燈打字，「希望原力與我們同在」，一起點亮台灣希望、點亮國軍士氣、點亮社會多元包容，也祈願所有國人都健康平安。
點燈文字包括：國軍❤加油、國人❤齊心、台灣精神、原力同在。
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