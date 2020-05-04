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敦睦艦隊增1人確診 其餘344官兵今晚就可以回家

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影／敦睦艦隊首波結束隔離 101大樓今晚點燈為國軍打氣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公布「逆浪前航」影片。圖／取自國防部影片
國防部公布「逆浪前航」影片。圖／取自國防部影片

因同袍染疫遭波及的敦睦艦隊官兵，今天陸續結束隔離，由國防部專車接送離開檢疫場所。國防部今天表示，台北101大樓在今晚點燈，以「國軍加油」為守護國家主權的國軍打氣，也為國人鼓勵、台灣加油。

國防部今（4）日表示，海軍109年敦睦遠航訓練支隊「康定」、「岳飛」軍艦人員，自今日上午5時30分起，陸續搭乘國防部專車離開檢疫所後，均已平安返回家中，後續進行自主健康管理；磐石軍艦人員亦完成再次採檢，待結果出爐後，倘確診者由醫院收療，其餘則依照中央流行疫情指揮中心指導，正式解隔離，由國防部以專車接送返家進行自主健康管理。

國防部納編海軍司令部編成關懷小組，將持續關懷、鼓勵並慰問官兵、學生及其家屬，期望所有人員平安健康，順利重返工作崗位。

國防部指出，國人的支持與鼓勵，是國軍最大的精神泉源與前進的動力。台北101將在今晚點燈，為國軍打氣、為國人鼓勵、為台灣加油，「國軍加油」幾個大字，為守護國土主權的國軍官兵加油、打氣；也鼓舞我海軍士氣，在面對千斤風、萬重浪的逆境中，依然挺立不搖，無所畏懼。

國防部同時公布「逆浪前航」影片，肯定、嘉許敦睦遠航訓練支隊此行成功執行捍衛海疆及宣慰任務的辛勞及努力。影片指出：「出航，是累積戰力的養分；海軍要有戰力，就得保持無止境的訓練」。國防部藉由影片，力挺海軍，向國人承諾「我們會儘快平安重回崗位，繼續為國家屏障海疆」。

國防部說，期盼社會各界愛護磐石軍艦、岳飛軍艦及康定軍艦官兵，因為有國人的鼓勵、關懷及支持，讓所有官兵能以高昂的士氣，勇敢承擔保國衛民的重任。

國防部強調，只要有敵情威脅存在，國軍就不會停止或降低訓練的強度與難度；共軍近來多次以機、艦擾台，不僅對區域安全造成嚴重的影響，更可以看出，敵人並不會因爲疫情嚴峻，而減少對國家安全的威脅；軍民同心防疫之際，國軍的戰備訓練一刻也不敢鬆懈。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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