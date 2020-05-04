立委籲成立快篩國家隊 衛福部次長：會朝這方面做

台灣防堵新冠肺炎表現，讓全球刮目相看。民進黨立委蔡易餘在立院質詢時表示，台灣防疫表現很好，世界多國都誇獎，而國人現在也是奢侈的幸福，連續20幾天零確診無本土個案，大家活在一個安全且放心環境，在政府的管制與呼籲下，民眾大多配合、守秩序。

政府防疫的下一步，要怎麼超前部署？是否趕快成立「快篩國家隊」？衛福部次長薛瑞元表示，目前國產快篩已有一家公司已通過產品查驗登記，將可開始量產，而最近指揮中心也跟國防部針對敦睦艦隊事件後檢討，未來對海軍相關將給予核酸快篩，相關事宜還在討論中。他表示，未來檢測也會朝快篩這方面去做。

立法院社會福利及衛生環境委員會今針對「國民年金法第12條及第40條條文修正草案」案，及「公共衛生師法草案」等案進行審議，邀請衛福部次長薛瑞元進行報告。

下午最後一位質詢的蔡易餘說，據他了解，經濟部外貿協會針對這次疫情，日前組了個「COVID-19快篩檢測線上發表會」，有37國前來線上註冊，吸引逾300位全球買主參與此AEP快篩聯盟部隊。他覺得此舉很重要，如德國四月分出現快篩、準確率95%，但檢驗時間要兩小時；美國則宣稱他們的快篩只要13分鐘、但不說準確率；韓國之前曾用過中國的快篩試劑，但準確率僅30％，讓外界笑稱如果要用中國的快篩，「不如來擲筊，問媽祖比較快」，所幸韓國後續自行開發，準確率也提升至80%。

蔡易餘認為，台灣目前技術夠、能完成準確率高的快篩的話，也應加緊佈局，在機場、港口時可施用，既可防堵疫情、也可逐步開放限制，活化台灣經濟脈絡。

對此，薛瑞元表示，台灣在快篩方面技術並非發展較慢，研究單位跟業者都很努力，只是台灣的確診個案數沒那麼多，故用傳統核酸檢測會更準確時，就不會放掉；但過程當中廠商的快篩產品也曾加進來平行測試過，這也是為何國內廠商後來能拿到國內查驗登記。

蔡易餘呼籲政府除防疫外，下一步就是逐步恢復台灣的經濟活動，但要怎麼讓大家放心？透過快速又精準的終止病毒疑慮，就是要靠快篩，快篩國家隊應是下一步。薛瑞元表示，快篩只是其中一部分，另一部分還是得靠民眾遵守規範，不過會朝這方面去做。