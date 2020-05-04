快訊

採檢4次才確診！女「切洋蔥流鼻水」以為過敏未通報

要對抗的不是病人：精神鑑定與司法裁判的艱難

立委籲成立快篩國家隊 衛福部次長：會朝這方面做

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
立委蔡易餘今在立院質詢時表示，政府防疫的下一步，除怎麼超前部署外，是否要逐步開放經濟活動，並趕快成立「快篩國家隊」？記者簡浩正／攝影
立委蔡易餘今在立院質詢時表示，政府防疫的下一步，除怎麼超前部署外，是否要逐步開放經濟活動，並趕快成立「快篩國家隊」？記者簡浩正／攝影

台灣防堵新冠肺炎表現，讓全球刮目相看。民進黨立委蔡易餘在立院質詢時表示，台灣防疫表現很好，世界多國都誇獎，而國人現在也是奢侈的幸福，連續20幾天零確診無本土個案，大家活在一個安全且放心環境，在政府的管制與呼籲下，民眾大多配合、守秩序。

政府防疫的下一步，要怎麼超前部署？是否趕快成立「快篩國家隊」？衛福部次長薛瑞元表示，目前國產快篩已有一家公司已通過產品查驗登記，將可開始量產，而最近指揮中心也跟國防部針對敦睦艦隊事件後檢討，未來對海軍相關將給予核酸快篩，相關事宜還在討論中。他表示，未來檢測也會朝快篩這方面去做。

立法院社會福利及衛生環境委員會今針對「國民年金法第12條及第40條條文修正草案」案，及「公共衛生師法草案」等案進行審議，邀請衛福部次長薛瑞元進行報告。

下午最後一位質詢的蔡易餘說，據他了解，經濟部外貿協會針對這次疫情，日前組了個「COVID-19快篩檢測線上發表會」，有37國前來線上註冊，吸引逾300位全球買主參與此AEP快篩聯盟部隊。他覺得此舉很重要，如德國四月分出現快篩、準確率95%，但檢驗時間要兩小時；美國則宣稱他們的快篩只要13分鐘、但不說準確率；韓國之前曾用過中國的快篩試劑，但準確率僅30％，讓外界笑稱如果要用中國的快篩，「不如來擲筊，問媽祖比較快」，所幸韓國後續自行開發，準確率也提升至80%。

蔡易餘認為，台灣目前技術夠、能完成準確率高的快篩的話，也應加緊佈局，在機場、港口時可施用，既可防堵疫情、也可逐步開放限制，活化台灣經濟脈絡。

對此，薛瑞元表示，台灣在快篩方面技術並非發展較慢，研究單位跟業者都很努力，只是台灣的確診個案數沒那麼多，故用傳統核酸檢測會更準確時，就不會放掉；但過程當中廠商的快篩產品也曾加進來平行測試過，這也是為何國內廠商後來能拿到國內查驗登記。

蔡易餘呼籲政府除防疫外，下一步就是逐步恢復台灣的經濟活動，但要怎麼讓大家放心？透過快速又精準的終止病毒疑慮，就是要靠快篩，快篩國家隊應是下一步。薛瑞元表示，快篩只是其中一部分，另一部分還是得靠民眾遵守規範，不過會朝這方面去做。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國民年金擬新增中低收入戶保險費補助 近五萬人受益

公共衛生師拚立法 立委指應考資格入法有討論空間

「需要的人不知道」立委要求衛福部紓困主動出擊

改維基蔡易餘配偶男子被起訴！ 議員建議蔡要負責一輩子

相關新聞

誤以為流鼻水是因切洋蔥！留美女學生四採才確診

中央流行疫情指揮中心今宣布新增一名新冠肺炎境外移入確診案例（案437），為一名30多歲女性，她因與另兩名確診者（案383、384）搭同班機返台，在居家檢疫期間被轉列居家隔離，隔離期滿後，因為自己不放心，自行要求檢驗而確診。

柯文哲指不應追求零確診 陳時中：應該不是說我啦

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台北市長柯文哲最近在專訪節目指出，「政治人物說零case、零社區感染，我覺得戰略不對」，強調爽一下...

立委籲成立快篩國家隊 衛福部次長：會朝這方面做

台灣防堵新冠肺炎表現，讓全球刮目相看。民進黨立委蔡易餘在立院質詢時表示，台灣防疫表現很好，世界多國都誇獎，而國人現在也是...

上機前填聲明防境外個案 陳時中擔心成「謊言的開始」

國內今新增一名境外移入確診個案，而境外移入病例占我國確診個案大宗，因此有民眾質疑確診者帶病回台，是否應考慮通機乘客以及機...

戴口罩阻絕台灣社區傳播 張上淳認證有這兩種好處

新冠肺炎疫情席捲全球，台灣在這波浪潮中，順利閃過一觸即發的社區傳播威脅，這當中的關鍵因素有哪些？中央流行疫情指揮中心專家...

艦疫接觸者安全 藥局不強制賣口罩

「再新增1例境外移入，磐石艦接觸者解隔離。」疫情中心指揮官陳時中4日表示，除磐石艦3日晚間4例確診外，新增1例境外移入，「案437 居家檢疫4月30日收置負壓隔離病房，個案目前無症狀，敦睦艦接觸者也都已解除隔離，這也代表對社會的影響比較小了。」

開放長照探視侯友宜逆時中 陳時中：尊重地方政府決定

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心日前表示將逐漸放寬室外、藝文等活動限制，但有些地方政府不但未跟進，甚至採取更嚴格的措施，例...

漁船取消滿30天免檢疫規定 軍艦不變

敦睦艦隊「磐石艦」多名官兵感染新冠肺炎，國防部聲稱軍艦檢疫規範，是依據漁業署的遠洋漁船規定，在海上無接觸史30天即可。於...

成大研發插管防護罩 1分鐘能架好

新冠肺炎疫情蔓延全球，造成眾多醫護人員因此染疫甚至身亡，因為照護病人的過程中，容易受到噴濺體液的感染。成大醫院急診部研發出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，可以有效避免噴濺感染，這項研發4月刊登在急診界排名第一的國際期刊《急診醫學年鑑Annals of Emergency Medicine》上，受到全球醫界的關注。

台大公衛：新冠肺炎可能會維持2年

新冠肺炎全球疫情趨緩，台大公衛學院學者估計，到6月底全球每日新增確診病例會少於2500人，但整體疫情可能持續兩年，隨著各國逐步展開解封措施，外國入境民眾須居家檢疫14天的規範也將鬆動，屆時機場、交通運輸工具及職場等人潮複雜地點的防疫措施應全面升級。

勿點開詐騙釣魚信！指揮中心澄清從未發「最終通知」

中央流行疫情指揮中心今日表示，近期接獲民眾陸續反映，收到以疾病管制署(notices@cdc.gov.tw)名義發送信件...

磐石艦群聚主因公布 陳時中：侵襲率遠低於國外艦隊

中央流行疫情指揮中心今天表示，本次敦睦遠航支隊確定病例與極可能病例仍僅限於磐石艦。以磐石艦確定病例艙間分布來看，並無特別...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診破350萬！ 日本緊急狀態延長到5月底

磐石經驗 專家懷疑：不少無症狀感染者被漏放

整理包／新增1例境外移入與案383同班機 累計437人確診334人解隔離

敦睦艦隊採檢結果出爐！解隔離前檢驗4人陽性

美國務卿：大量證據顯示 新冠病毒源自武漢實驗室

磐石艦4人陽性 346人全數明日上午再度採檢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。