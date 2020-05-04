軍情最前線 國防部首證實中共在南海劃設防空識別區

中共在2013年宣布在東海劃設防空識別區後，媒體不斷報導中共近年有意也在南海劃設防空識別區，引起美日與東南亞鄰國不安，但真偽至今不明。國防部長嚴德發今天在立法院指稱，中共有兩個防空識別區，「1個是東海，1個是南海」。

中國大陸聲稱南海95%的海域屬於中方，2010年以來，中國在南海諸島上加強軍事此裝、填海造陸，據報導稱，海牙常設仲裁庭對南海主權歸屬做出裁決之後，大陸2014年後開始考慮在南海設立防空識別區，消息引發鄰國不安，但中共計畫在南海畫設防空別識區的訊息真偽不明。

嚴德發今日列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」專案報告。國民黨立委溫玉霞質詢，我國周遭（鄰國）有多少防空識別區？若中共軍機超過識別區，如自宮古海峽穿越台、日防空識別區，算不算對我侵門踏戶？

嚴德發答詢時表示，我國南邊是菲律賓，北邊東海是中國大陸，「與南海」；嚴德發說，「他（編按：中共）有兩個識別區，1個是東海，1個是南海」。

嚴德發表示，我們在北部的防空識別區是21至27度，在此之間會作監控與驅離，共機不能穿越我防空識別區；而與菲律賓防空識別區重疊部分，我國與菲律賓平常有協調管道。