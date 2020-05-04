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影／磐石鑑4人復陽 醫師：無症狀病毒量低不影響社區

聯合報 / 記者徐宇威林雍琁顏凱勗潘姣琪／台北即時報導
磐石艦官兵昨日再確診4名無症狀者，台大公衛學院副院長陳秀熙今(4)日在記者會表示，無症狀感染者整體病毒量很低，並沒有辦法大到去影響整個社區。記者顏凱勗／攝影
磐石艦官兵昨日再確診4名無症狀者，台大公衛學院副院長陳秀熙今(4)日在記者會表示，無症狀感染者整體病毒量很低，並沒有辦法大到去影響整個社區。記者顏凱勗／攝影

磐石艦官兵昨日再確診4名無症狀者，由於從官兵下船到解隔離前夕確診已將近50天，外界擔憂其中恐有無症狀感染者回歸社區，中國醫藥大學附醫感染科醫師王任賢也指出除了這些官兵外，另外584名正在居家隔離的接觸者也要在解除隔離前再次採檢確認。台大公衛學院副院長陳秀熙今(4)日在記者會表示，無症狀感染者整體病毒量很低，並沒有辦法大到去影響整個社區。而另外由於有部分敦睦艦隊官兵爆出有抗體，即曾經感染過，但指揮中心並未接續公布七百多名官兵的抗體狀況，有感染科醫生憂這無法了解到底官兵如何感染，陳秀熙表示不論是回溯或接觸調查指揮中心都已經採取措施，抗體對他們而言是能夠更進一步了解患者的病理狀態。

全球疫情回穩，各國政府計畫逐步解封，陳秀熙預估疫情在６月底就會舒緩，旅遊禁令會日漸放寬，建議台灣如果外來者要進國門，必須針對不同國家的疫情狀況，做好精準統計境外移入的人數計算。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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