漢光實兵若防疫有況？國防部：兩周內完成評估

國軍即將實施漢光36號演習實兵操演，國民黨立委馬文君提醒國防部，演習有總統視察，若部隊防疫有況，演習如何調整？有哪些因素會造成影演習停止。對此，國防部允諾兩周內完成評估報告。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。嚴德發證實漢光演習實兵操演準備已展開，預計七月舉行。

馬文君質詢時表示，漢光演習實兵展開，若各部隊防疫有況，國防部就必須配合考量，避免部隊考量有總統校閱，且演習耗資巨大，不敢直陳疫情，「忍著等事情過去再說」，而近期海上演訓頻繁，密閉空間同樣有防疫問題，她要求國防部兩周內將可能造成漢光演習停辦影響因素作出評估。國防部允諾，兩周內完成評估。