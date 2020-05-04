國防部獨家採用PCR防疫 立委要求兩星期內裝設完畢

國防部釋出政策，決定開各部會之先，計畫採用俗稱PCR（核酸檢測試劑）快篩裝備，先期部署到海軍主要基地與外離島，但目前還在諮詢階段。民進黨藉外交及國防委員會召委蔡適應則要求，國防部應在兩星期內裝設完畢，「拖下去沒有意義」。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。蔡適應質詢時表示，在國防部上午報告中，提及國軍有許多單位是密閉空間，軍醫局醫政建議認為，磐石艦染疫事件後，如密閉空間的航艦，若能先期預防，就將感染因子降到最低。

立委說，軍醫單位向他表示，月前已有廠商研發出裝備，國防部也已拿到，但還沒執行測試過，此物到底有沒有效？要裝在那裡？需要多少檢測人員？是否延伸有預算問題，國軍在重要單位推PCR檢測，有多少需求？這項政委若拖到半年後執行，就完全沒意義，國防部應訂出工作時間表，他要求應在兩星期內裝設完畢。

但蔡適應提醒說，台灣目前其他單位沒人推這個東西，國防部是第一個運用，這個醫政政策，有人建議快篩，但易誤判。國防部針對其他軍種與新軍艦分艙分流管理，或負壓救護車增購，都應先期部署。

嚴德發表示，目前PCR主要規劃配置到海軍主要基地與外離島，未來會逐漸擴大，但還要與中央流行疫情指揮中心請教如何擴及。