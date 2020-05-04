日據沖之鳥水域驅我漁船 國防部：已部署軍艦護漁

國安局長邱國正上午在立法院證實，日本近期曾兩度向我示警，要求我漁船不可再赴沖之鳥礁水域捕魚，但我方當然不接受。國防部長嚴德發則表示，海軍在沖之鳥礁水域的我國「東北角、東南角」海域護漁區都有艦艇，派海軍挺海巡執法。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。

國民黨立委陳以信質詢兩人，因涉海洋法200浬經濟海域權利，我方認定沖之鳥礁「是島還是礁？」邱國正說，名字是沖之鳥「礁」；島須符合能生火、有水源可維持生命條件。

陳以信詢問，最近鮪魚汛期開始，日本在其認定的經濟海域嚴格執法，3月24日日本公務船的八重山以南與我國重疊經濟海域驅趕我兩條漁船，近期又兩度對我示警，警告我國漁船不可進入沖之礁海域。他問有沒這回事、我方能否接受日方警告。

邱國正表示，國安局與與海巡署保持密切聯絡，此事「有向國安局提過」，但此節由海巡署依海洋法規、海巡與日本簽署相關約定執行。國安局接到狀況後，會將評估狀況向各部會作報告。對日本所謂警告，「我方當然不接受」。

陳以信詢問，2016年東聖吉16號船長在沖之鳥礁196浬處遭日方帶走，時任參謀總長的嚴德發曾派海軍拉法葉艦出海配合海巡艦艇護漁，面對今年日本兩度警告我們，但沖之鳥礁當地根本是公海，海軍能否再出動赴沖之鳥礁協助海巡署艦艇護漁？海軍表示，四月一日起菲律賓與東部海域都已部署。嚴德發說，國防部在護漁區都有派海軍來挺海巡，雙方聯繫密切。在我國「東北角、東南角」海域都有。