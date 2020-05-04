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美軍神盾艦進入西沙領海 邱國正：對我形成壓力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午在立法院證實，美軍貝瑞號神盾驅逐艦日前曾進入到西沙群島12浬水域，有立委詢及此舉明顯挑戰我在南海主權，政府為何沒有聲明？國安局長邱國正(右一)表示，美軍之舉對我方而言「確實是壓力」，但並非針對我國作這個動作。圖：取自立法院直播畫面
國防部上午在立法院證實，美軍貝瑞號神盾驅逐艦日前曾進入到西沙群島12浬水域，有立委詢及此舉明顯挑戰我在南海主權，政府為何沒有聲明？國安局長邱國正(右一)表示，美軍之舉對我方而言「確實是壓力」，但並非針對我國作這個動作。圖：取自立法院直播畫面

國防部上午在立法院證實，美軍貝瑞號神盾驅逐艦日前曾進入到西沙群島12浬水域，有立委詢及此舉明顯挑戰我在南海主權，政府為何沒有聲明？國安局長邱國正表示，美軍之舉對我方而言「確實是壓力」，但並非針對我國作這個動作。我國不可能放棄任何主權，將會有適度表達。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。國民黨立委陳以信質詢表示，南海只要喪權就會辱國，美國驅逐艦貝瑞號日前曾進入到西沙群海域，進入領海，此舉有無挑戰我在西沙群島主權？且美軍發布貝瑞號在西沙活動訊息，只提到中國大陸和越南，卻不按往例提及我國。我國為何未提出聲明？他質疑，我國若不講話，在國際法上恐形成不作為的效力，政府不作一聲，是否代表我國實質放棄西沙群島主權。

嚴德發表示，國防部有掌握美軍艦艇動向，貝瑞號進入到西沙12浬內。而政府的主張在這個區域就是擱爭議，共同開發。

邱國正則表示，我方掌握訊息，我在南海有東南沙太平島，美軍之舉對我而言，「用挑戰是未必，但確形成壓力」，我方會謹慎評估。

他認為，所謂「挑戰」是「針對性的」，但美「中」間有很多動作，的確會對我造成很大影響，美軍之舉對我方而言「確實是壓力」，但不是針對我們作這個動作。而我國也不可能放棄任何主權。我方將會有表達。

美軍 國安局 南海

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