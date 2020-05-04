我證實空軍參與印太司令部視訊會議 與美有專用網路線

國防部上午證實，空軍曾在4月29日參與美國印太空軍司令部十九國視訊會議，我國是採用我與美方協議下的專用網路參與視訊。國民黨立委吳斯懷詢問，我國與美國空軍與印太司令部是否有熱線或直通線，但他說，他不碰觸機密問題，希望國防部將答案提供國民黨籍的會議主席呂玉玲。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。吳斯懷質詢表示，根據媒體報導，4月29日有空軍官員參與美國印太空軍司令部十九國視訊會議，他問，當時會議用的是軍用、民用或商用網路，資安是否能確保。

國防部通資作戰次長曹進平答詢表示，這項會議內容不方便表達，但美軍部分是以視訊會透過一定保密措施執行。而我方採用的是我與美方協議下的專用網路。

媒體日前披露，美國空軍太平洋司令部日前曾與印太地區20個國家空軍，於4月29日透過「視訊會議」，針對新冠肺炎疫情交換防疫作為，並就「後新冠肺炎時期」的合作與演訓進行討論。視訊會議上可見中華民國的青天白日滿地紅國旗。