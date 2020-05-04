國防部擬建置PRC檢測裝備 專家建議普篩保戰力

國防部為防疫研議建置配備簡易PCR檢測設備，並允諾一星期內完成評估報告。但有專家建議，國軍應分階段對部分值勤環境較為封閉、且有狀況時將優先接戰的主戰單位官兵，例如潛艦、基隆級驅逐艦、各式巡防艦、防空飛彈部隊、多人操作的P-3C反潛機等進行新冠肺炎普篩，確保國軍官兵的健康，減少疫情對優先接戰單位戰備的影響。

磐石艦官兵在經過海上30天、陸上14天的隔離後，又被驗出四例新冠肺炎的無症狀確診個案。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲上午指出，由於磐石艦官兵的感染源迄今未明，國防部應改變原本比較被動、保守的態度，主動要求比照美軍，分階段對部分值勤環境較為封閉、且有狀況時將優先接戰的主戰單位官兵，例如潛艦、基隆級驅逐艦、各式巡防艦、防空飛彈部隊、多人操作之P-3C反潛機等進行新冠肺炎的普篩，以確保國軍官兵的健康，減少疫情對優先接戰單位之戰備的影響。

揭仲表示，美國海軍為避免再次發生類似「羅斯福號」航艦的大規模群聚感染，不僅在「尼米茲號」航艦打擊群官兵出海巡弋前，先對全體官兵進行隔離和新冠肺炎的普篩，採樣數高達8000人，確保人員及船艦出海前健康無虞。五角大廈也已經決定優先對國家安全防衛最關鍵的官兵進行普篩，包括核武部隊與即將部署的航空母艦，預計在夏季完成所有軍事人員的普篩。

揭仲說，指揮中心與國防部應該注意到一個事實，那就是國軍官兵與絕大多數的民眾不同，常常為了執行任務，不得不被迫置身於容易發生群聚感染的情境。例如潛艦官兵，不僅每次出勤官兵均需在比水面艦更為狹小、封閉的艙間中，待上數天甚至幾個星期，期間還須輪流使用生活設施；潛艦上的氧氣供給與給水情形，讓官兵根本連最基本的戴口罩與勤洗手都難以做到。就連裝甲兵與裝甲步兵，在即將到來的漢光演習實兵操演的過程中，不僅必須多人共處於狹窄的戰甲車內，車內的環境與車外的戰術演練，也很難要求官兵能全程配戴口罩。

國防部雖已初步決定未來在海軍軍艦上配備簡易PCR檢測設備，但這是在值勤官兵出現症狀時才用，對防範無症狀感染者造成群聚感染的效果恐怕有限。揭仲建議，國防部應體認國軍官兵的值勤環境與條件，和大多數的民眾不同，不可能如同民間企業，採取大規模人員分流或在家上班等應變措施；在軍中已出現感染源不明，且多數感染者並無明顯症狀的情況下。國防部為了確保官兵健康與國軍戰備，應改變原本等待「中央流行疫情指揮中心專業指導」、比較被動的態度，向指揮中心爭取，比照美國，優先對國家安全防衛最關鍵的官兵進行普篩，然後再分階段推動到所有主戰部隊官兵。