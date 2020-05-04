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磐石艦染疫調查 國防部被質疑躲綠營多數下掩蓋真相

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委呂玉玲質疑，國軍至今無法掌握感染源在哪裡，國防部卻仍想利用委員會民進黨多數來掩蓋真相，社會將有公斷。圖：擷自立法院直播畫面
國民黨立委呂玉玲質疑，國軍至今無法掌握感染源在哪裡，國防部卻仍想利用委員會民進黨多數來掩蓋真相，社會將有公斷。圖：擷自立法院直播畫面

國防部嚴德發上午在立法院表示，海軍染疫的磐石艦346官兵，上午仍在檢疫所接受隔離中，已有四人確診送醫，今日將進一步採檢，陰性即返家進行居家自主健康管理，確診則送醫治療。岳飛與康定兩艦人員已解除隔離，進行七天居家健康自主管理。至於面對立委要求提供詳細艦隊紀錄以追查感染源，嚴德發表示，將配合立法院調閱小組來作，但立委批評國防部此舉利用委員會民進黨多數來掩蓋真相。　

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。但據了解，內容並未交待感染源研判與回報過程咎責。對於感染源，軍醫局長陳建同表示，此節須配合中央流行疫情指揮中心進行疫調。

國民黨立委江啟臣表示，根據國防部說明，敦睦艦隊此行曾繞行卅、四十天，其中廿幾天外界認為海軍曾在海上進行一些事，整個航程只有停留帛琉，其他「按計畫航線抵達特定海域」，他詢問，這個海域是否包括太平島，艦隊有無在美、越、中在南海對峙的敏感時刻，與美軍或其他國家進行聯合操演。

嚴德發說，我們有作繞行，是海上航行驗證，但他否認曾與美軍操演。

國民黨立委呂玉玲則質疑，國軍至今無法掌握感染源在哪裡，她希望調閱現有文書紀錄來作佐證國防部有無完成任務，如官兵在帛琉期間是否赴當地台商開設飯店停留，而飯店裡是否有外國旅客等。

她說，敦睦艦隊返國後有功人員包括支隊長等人都曾受獎，但敦睦艦隊卻染疫，但她組成調閱小組希望調閱航泊日誌等資料，但很多人阻止她調查，所有資料都不給她。對於資料調閱問題，嚴德發說，國防部配合調閱小組來作，呂玉玲則批評，這是國防部仍想利用委員會民進黨多數來掩蓋真相，社會將有公斷。

立法院外交及國防委員會日前召開「國防部海軍敦睦艦隊武漢肺炎群聚感染事件調閱專案小組」第一次全體委員會議，與會立委透露，在調閱程序討論時，民進黨有立委挾席次優勢，在會中表達希望將調閱小組開會門檻提高到需委員會二分之一以上席次同意，調閱權則需全體小組會議通過，明顯試圖排除小黨、尤其是國民黨的調閱權限。

國防部 嚴德發 敦睦艦隊

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