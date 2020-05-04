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我駐美F-16戰機參與美國空軍 向防疫人員致敬空中分列

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
知名軍機追蹤網站Alert 5日前披露，日前在美國鳳凰城空軍向防疫人員致敬活動中，我駐美21中隊F-16戰機參與空中分列編隊，與新加坡所屬戰機一同在編隊中現身。圖：Alert 5
知名軍機追蹤網站Alert 5日前披露，日前在美國鳳凰城空軍向防疫人員致敬活動中，我駐美21中隊F-16戰機參與空中分列編隊，與新加坡所屬戰機一同在編隊中現身。圖：Alert 5

知名軍機追蹤網站Alert 5日前披露，日前在美國鳳凰城空軍向防疫人員致敬活動中，我駐美21中隊F-16戰機參與空中分列編隊，與新加坡所屬戰機一同在編隊中現身。

網站披露，來自第56戰鬥機聯隊和第944戰鬥機聯隊的7架F-35A和7架F-16、與來自161空中加油聯隊的KC-13，5月1日飛越鳳凰城市區的11個城市，以表彰第一線從事COVID19防疫人員。其中編隊戰機，包含新加坡與我駐美21中隊F-16戰機。

我國駐美21中隊有十餘架F-16戰機，另有2架F-16在加州的愛德華空軍基地，主要由美方飛官擔任性能測試、戰術開發的任務。

F-16 戰機 空軍

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