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國防部長嚴德發：漢光演習實兵已在做 可恃戰力40萬

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長嚴德發（左）上午在立法院肯定，我國「可恃戰力」若包含可動員廿餘萬人後備戰力，建軍備戰我們「自己靠自己」。他進一步說，漢光演習實兵規劃七月進行，現在已經在作了，屆時除一般戰訓科目外，也將進行後備動員驗證。圖／擷自立法院直播畫面
國防部長嚴德發（左）上午在立法院肯定，我國「可恃戰力」若包含可動員廿餘萬人後備戰力，建軍備戰我們「自己靠自己」。他進一步說，漢光演習實兵規劃七月進行，現在已經在作了，屆時除一般戰訓科目外，也將進行後備動員驗證。圖／擷自立法院直播畫面

國防部長嚴德發上午在立法院肯定，我國「可恃戰力」若包含可動員20餘萬人後備戰力，建軍備戰我們「自己靠自己」。他進一步說，漢光演習實兵規劃七月進行，現在已經在做了，屆時除一般戰訓科目外，也將進行後備動員驗證。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。國民黨立委江啟臣質詢表示，國防部已公布漢光演習時程，是在五二零後，「是否隱含你會留任，或是換邱國正？」嚴德發表示，實兵操演目前就是7月，沒有更改，已經在作了；至於留不留任、內閣改組，「不是我們可以評論的」，他當前任務是處理磐石艦染疫問題。

面對立委質詢指美國在台協會主席莫健來台時曾關切我國備戰力，嚴德發進一步表示，後備戰力在演習中一定要驗證，去年在中部地區曾驗證物力、民力動員，今年也會作，配合中部地區常後一致驗證；他證實，我國目前可驗證可動員徵用的後備戰力，約有20餘萬人。

江啟臣追問，所以結合現役部隊，我國兵力約40萬人，嚴德發表示，「這是我們的可恃戰力，還有其他一些部隊」。

立委進一步詢問，台海戰略環境因疫情與美中對峙益形複雜，我方會不會有壓力？嚴德發說，當然有。面對美國在台協會主席莫健曾傳要求台灣全力備戰、回復徵兵制與擴大對美武器如飛彈採購。台海戰略環境險峻，萬一有事衝突，美民意並不支持出兵台灣，我方如何面對。

嚴德發表示，我們自己靠自己，依自己建軍構想建構國防戰力，但台美軍事交流不可否認很密切，莫健意見會作參考。

國民黨立委馬文君則表示，依磐石艦染案，若國軍其他單位有類情，演習要不要停？「不要因為總統要去看，就要忍著」，嚴德發表示，會對漢光演習作複式評估，若有疫情發生就要作考量，他允諾兩星期內就演習防疫作出計畫與評估。

他進一步說，漢光演習實兵規劃七月進行，現在已經在作了。圖為軍事迷目擊工兵在台中大甲溪河口對漢光實兵實彈射擊操演陣地開始整地。圖／台中航迷提供
他進一步說，漢光演習實兵規劃七月進行，現在已經在作了。圖為軍事迷目擊工兵在台中大甲溪河口對漢光實兵實彈射擊操演陣地開始整地。圖／台中航迷提供

漢光演習 嚴德發 莫健

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