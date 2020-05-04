國防部長嚴德發：漢光演習實兵已在做 可恃戰力40萬

國防部長嚴德發上午在立法院肯定，我國「可恃戰力」若包含可動員20餘萬人後備戰力，建軍備戰我們「自己靠自己」。他進一步說，漢光演習實兵規劃七月進行，現在已經在做了，屆時除一般戰訓科目外，也將進行後備動員驗證。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。國民黨立委江啟臣質詢表示，國防部已公布漢光演習時程，是在五二零後，「是否隱含你會留任，或是換邱國正？」嚴德發表示，實兵操演目前就是7月，沒有更改，已經在作了；至於留不留任、內閣改組，「不是我們可以評論的」，他當前任務是處理磐石艦染疫問題。

面對立委質詢指美國在台協會主席莫健來台時曾關切我國備戰力，嚴德發進一步表示，後備戰力在演習中一定要驗證，去年在中部地區曾驗證物力、民力動員，今年也會作，配合中部地區常後一致驗證；他證實，我國目前可驗證可動員徵用的後備戰力，約有20餘萬人。

江啟臣追問，所以結合現役部隊，我國兵力約40萬人，嚴德發表示，「這是我們的可恃戰力，還有其他一些部隊」。

立委進一步詢問，台海戰略環境因疫情與美中對峙益形複雜，我方會不會有壓力？嚴德發說，當然有。面對美國在台協會主席莫健曾傳要求台灣全力備戰、回復徵兵制與擴大對美武器如飛彈採購。台海戰略環境險峻，萬一有事衝突，美民意並不支持出兵台灣，我方如何面對。

嚴德發表示，我們自己靠自己，依自己建軍構想建構國防戰力，但台美軍事交流不可否認很密切，莫健意見會作參考。