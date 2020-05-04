曾說金正恩生病 邱國正：情報是判斷題 不是是非題
國安局長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，他日前備詢時曾經引用公情資料，指國安局研判北韓領導人金正恩生病，但北韓官媒昨日發布金正恩出席減綵儀式畫面。邱國正認為，情報不是是非題，而是判斷題，國安局正在掌握北韓局勢。
國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告，並備質詢。業務「主秀」是國防部長嚴德發率官員與會，邱國正在少數官員陪同下，隻身赴會。
會前邱國正面對媒體追問國安局掌握北韓情資是否正確無誤？是否有相當了解？邱國正表示，國安局有在掌握，但情報不是是非題，而是判斷題。
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