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嚴德發：官兵健康最重要 個人去留不重要
磐石艦昨又增添四名官兵確診，其餘人上午二採的現況？嚴德發上午面對追問表示，昨天採檢確診者是楊姓等四名官兵，今天將針對磐石艦其餘所有人員進行二檢，二檢後中央流行疫情指揮中心會有指導，國防部都會配合，目前作法是若二檢陽性者，將立即送醫，陰性就返家自主健康管理。隨後的疫調國防部將配合指揮中心展開調查。
對於媒體追問520後留任與否的問題，嚴德發表示，他個人去留沒有當前處理磐石艦染疫後續更重要，敦睦艦隊774名官兵健康最重要，而他個人去留沒有這麼重要。
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