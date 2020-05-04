岳飛、康定艦今晨解隔離 高雄檢疫所專車送返家

海軍敦睦艦隊磐石艦昨做採檢時，有4人被檢驗出陽性，康定艦、岳飛艦367人因皆為陰性今解除管理。高雄檢疫所凌晨4點多時就有遊覽車陸續駛入，協助被隔離官士兵返家。

由於軍方為避免官士兵在火車站、公車轉運站搭乘大眾交通運輸系統，找來遊覽車以專車方式直接載送他們到住家附近200公尺內，每位官士兵返家後還要再進行7天自主健康管理，讓防疫不出現破口。

今凌晨4點多時，多輛遊覽車駛入高雄檢疫所，每位被隔離者在上車前，神情如釋重負，依序戴口罩、由衛生人員量體溫後上車。在專車上每人之間也保持安全距離，絲毫不敢大意。