五二〇後軍權鞏固重頭戲 蔡英文台中親校漢光實兵火力

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聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長嚴德發日前宣布國軍即將實施「漢光演習」實兵驗證，據證實，今年漢光36號演習實兵擬邀層峰校閱的重點演練項目，將由陸軍十軍團主操，規劃擬於6月下旬至7月間，在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演。圖／軍聞社資料照
國防部長嚴德發日前宣布國軍即將實施「漢光演習」實兵驗證，據證實，今年漢光36號演習實兵擬邀層峰校閱的重點演練項目，將由陸軍十軍團主操，規劃擬於6月下旬至7月間，在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演。圖／軍聞社資料照

國防部長嚴德發日前宣布國軍即將實施「漢光演習」實兵驗證，據證實，今年漢光36號演習實兵擬邀層峰校閱的重點演練項目，將由陸軍十軍團主操，規劃擬於6月下旬至7月間，在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演，同步執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練。反登陸操演將動員陸海空三軍部隊，對靶區實施集火射擊與轟炸。

對此，國防部上午表示，國軍漢光演習持續依計畫工作管制節點整備執行中，以利各項演習如期、如質完成，有關演習重點課目將擇期對外說明。

下周起國軍將有重要射擊演訓，空軍於5、6日全島戰機將前往東部外海實施各項空用武器炸射，海軍各艦隊實施「戰術總驗收」。而時值5月20日蔡英文宣誓就職，親校軍事操演成為鞏固政權重要象徵，除計畫親校「勇鷹」高教機首飛外，原規劃7月實施的漢光實兵操演，傳擬提前在6月底前實施。目前除高教機計畫於6月初內部先行試飛外，十軍團也已動員工兵在大甲溪河口開挖陣地與戰壕，部署射擊要域所需各類陣地。

國防部曾公布漢光實兵將於7月實施，基層傳來可能於6月下旬提前進行，但國防部不證實。

漢光演習是國軍年度重要操演，操演時序有其延伸性，國防部長與參謀總長坐鎮指揮。而今年操演是嚴德發所推動「可恃戰力」專案組織調整「聯兵營」首度參演驗證指揮效能，但因暫無新的武器裝備與戰術戰法，外界難從火砲射訓中看出與一般部隊的區別。

今年國軍漢光演習因受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，原慣例於4月舉行的漢光兵推與美軍觀摩團抵台驗證，延後到9月，先執行實兵驗證。

據指出，漢光重點操演實彈射擊，將比照去年於屏東滿豐陣地規劃，動用兵力包括海軍艦艇砲轟、空軍戰機投擲500磅炸彈，陸軍AH-1W、AH-64E攻擊直升機發射地獄火飛彈；地面砲兵與裝甲部隊的雷霆2000多管火箭、M109A2與M110A2自走砲、CM22迫擊砲車、CM11戰車、雲豹30鏈砲裝甲車、拖式飛彈、到步、機槍射擊，模擬國土防衛作戰火線，驗證裝備效能。

十軍團已動員工兵在大甲溪出海口、清水番仔寮陣地甲南海灘甲南海灘開挖陣地與戰壕，部署漢光實兵火力操演射擊要域所需各類陣地。圖／本報資料照
十軍團已動員工兵在大甲溪出海口、清水番仔寮陣地甲南海灘甲南海灘開挖陣地與戰壕，部署漢光實兵火力操演射擊要域所需各類陣地。圖／本報資料照

漢光演習 國軍 國防部

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