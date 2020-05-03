F-16V測試機航跡疑遭資訊干擾 勇鷹六月初升空要警戒

蔡英文總統預定在6月赴台中清泉崗親校「國機國造」高教機「勇鷹」首飛，據悉漢翔公司計畫在6月初先行試飛「預演」，確認戰機性能。但日前清泉崗發生「怪事」，一架由美國技師駕駛的F-16V測試機，在各類標示自動位置回報的APP中，竟然被顯示自清泉崗高速直飛對岸中國大陸蒲田，懷疑遭到對岸計畫性新型資訊干擾，誤導視聽。高教機內部首飛計畫警戒中。

但國防部發言人史順文上午表示，國軍對於台灣周邊機、艦動態，是透過軍方聯合情監偵的系統掌握，民間機艦自動回報系統，不是參考依據，也不會影響聯合情監偵及空中指管的作業。

空軍目前進入漢翔台中廠房改裝完成的F-16V戰機，通常由美國技師操控升空測試，廣播式自動回報監視答詢器（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast 〔ADS-B〕Out transponders）呼號都是「1111111」的紅色不明機，極易辨識，藉由民間空中航跡監控如Flightrader24等APP即可識別。

據APP航跡訊號，5月1日當日下午，一架編號6648的F-16V測試機，自清泉崗起飛後，16時8分航跡顯示在app上，19分就被發現穿越台海中線抵達莆田沿岸上空，而後返回清泉崗。但F-16V測試機根本不可能出海飛越台海中線。

事發時軍內部傳我軍戰機、軍用直升機通訊同時遭到干擾。漢翔爾後同型機升空測試已停用七個一的特殊呼號。面對「勇鷹」測試機在蔡總統面前進行首飛前，6月初將升空進行內部測試，軍方與廠方都注意到這個現象。

月前海軍磐石艦AIS（自動船位回報系統）訊號曾在民間APP被顯示前往大陸南通市，而後又發生中國大陸遼寧艦AIS訊號也被顯示在我西南海域後，軍方曾證實遭刻意偽冒，這架機號6648的F-16V測試機，又被顯示飛往大陸莆田，懷疑是對岸新型資訊戰干擾作為。