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影／陸航直升機空中滅火 美濃湖汲水12萬公升完成任務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸航CH-47直升機昨日支援撲滅山區森林火災，直升機來回12趟陸續自美濃湖汲水12萬公升進行投放。圖／航特部提供
陸航CH-47直升機昨日支援撲滅山區森林火災，直升機來回12趟陸續自美濃湖汲水12萬公升進行投放。圖／航特部提供

陸航CH-47SD直升機昨日支援撲滅山區森林火災，直升機來回12趟陸續自美濃湖汲水12萬公升，民眾目擊軍方穩定飛行技巧與嫻熟戰技，給予好評。

陸軍航空特戰指揮部昨日表示，國軍聯合作戰指揮中心2日接獲國家搜救中心通知，高雄市美濃區龍蘭街12號旁山坡發生森林火災，申請航特部派遣一架CH-47直升機支援空中滅火任務。

航特部表示，部隊接受命令後，於昨日上午10時55分派遣機號7308的CH-47直升機擔任任務機，自台南歸仁基地起飛後，前往高雄市美濃湖汲水，再至目標區執行空中灑水滅火任務；共計來回汲水25趟次，投放12萬公升水量，任務機於16時51分平安返降歸仁基地，人機均安，圓滿達成任務。

航特部指出，此次奉命協力森林大火滅火任務，除展現單位平日精實的訓練成效，亦充分彰顯部會一體，即刻救援的災防能量，未來將持恆各項訓練，成為行政團隊堅實的後盾之一。

CH-47SD契努克雙主旋翼運輸直升機，具有超過21噸的載重力，可掛載運輸較大型的牽引式火砲或車輛，同時具備空中滅火能量。

直升機 美濃 火災

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