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國軍新兵舍唯一水岸豪景第一排 水上機場軍營招標中

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
面對河景的陸軍關指部淡水營區是淡水河口反突襲任務重要節點。圖／本報資料照
面對河景的陸軍關指部淡水營區是淡水河口反突襲任務重要節點。圖／本報資料照

陸軍司令部將耗資2448萬1799元預算，為「陸軍淡水營區新建工程專案管理含監造委託技術服務」進行招標，計畫在淡水位於「水上機場」遺跡的營區，興建包括官兵住宿寢室的新式綜合大樓，全案預定於民國112年完工。由於兵舍面對淡水河面與觀音山豪景，屆時將成為國軍唯一具風景區特色的新型兵舍。

淡水河口防務是北部通往台北市五大水陸要隘最重要的關卡，主力由陸軍關渡指揮部裝騎部隊負責，部署戰車、裝甲車與標槍飛彈，執行淡水河反突襲任務，今年部隊換裝「CM-34」30公厘鏈砲雲豹甲車。三個營區散落於淡水河口沿岸，部分營舍老舊，官兵居住在四十、五十年舊式平房營舍，軍方自行加蓋鐵皮屋頂，維持房舍堪用與部隊運作。

陸軍淡水河反突襲任務中攔截河面重要節點，位於淡水捷運站後的淡水營區，部隊在此部署重砲，戰時能對河面實施火力攔截，大部兵力也集中於此，營區除緊臨另一市定古蹟「淡水氣候觀測」外，是淡水日據時代「水上機場」舊址，是日據時代全台第二座國際機場，目前包括停機坪、滑溜台都保持完好，同樣被新北市列為市定古蹟，但產權屬於國防部，早年由空軍氣象聯隊駐防。營區河景秀麗，能觀賞落日，早年設有招待所，在軍方內部相當知名，但營舍老舊，橫跨半世紀未曾改建。

國防部日前發布公告，為「陸軍淡水營區新建工程專案管理含監造委託技術服務」進行招標，監造就耗資近2500萬元，實際工程規模頗鉅，未來落成後將成為國軍新建兵舍唯一「水岸第一排」豪景兵舍。但因工程座落於古蹟與河岸行水區，工程具敏感度。

陸軍司令部表示，「淡水營區」現駐關渡地區指揮部所屬部隊，因營區設施老舊等因素，已奉核納入「興安專案」整建，改善官兵駐用品質，本工程規劃新建綜合大樓、餐廳、保養廠、車棚等設施，刻正辦理專案管理及監造委託技術服務公告招標作業，全案預計於民國112年完工。

而據了解，軍方對這項工程案，已先行與新北市文化局聯繫，確認新兵舍工程範圍無涉及「砌石護坡」、「水上機場」、「魚鱗步道」等三處古蹟；而廠商得標後及施工全程亦會全程監工管制，避免破壞古蹟。

淡水河口防務是北部通往台北市五大水陸要隘最重要的關卡，主力由陸軍關渡指揮部裝騎部隊負責，個營區散落於淡水河口沿岸，部分營舍老舊，官兵居住在四十、五十年舊式平房營舍，軍方自行加蓋鐵皮屋頂，維持房舍堪用與部隊運作。圖：本報資料照
淡水河口防務是北部通往台北市五大水陸要隘最重要的關卡，主力由陸軍關渡指揮部裝騎部隊負責，個營區散落於淡水河口沿岸，部分營舍老舊，官兵居住在四十、五十年舊式平房營舍，軍方自行加蓋鐵皮屋頂，維持房舍堪用與部隊運作。圖：本報資料照
陸軍司令部將耗資2448萬1799元預算，為「陸軍淡水營區新建工程專案管理含監造委託技術服務」進行招標，計畫在淡水位於「水上機場」遺跡的營區，興建包括官兵住宿寢室的新式綜合大樓（預定地如紅色箭頭），全案預定於民國112年完工。圖：本報資料照
陸軍司令部將耗資2448萬1799元預算，為「陸軍淡水營區新建工程專案管理含監造委託技術服務」進行招標，計畫在淡水位於「水上機場」遺跡的營區，興建包括官兵住宿寢室的新式綜合大樓（預定地如紅色箭頭），全案預定於民國112年完工。圖：本報資料照

淡水河 陸軍

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