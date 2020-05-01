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國防部發言人臉書戰車「六零發射了」賀連續六天零確診

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今天下午記者會宣布新冠肺炎疫情第六天零確診。國防部發言人臉書同步以M60A3戰車主砲發射畫面「六零發射了」，作為連續六天零確診的祝福文。圖：國防部發言人臉書粉絲專頁
中央流行疫情指揮中心今天下午記者會宣布新冠肺炎疫情第六天零確診。國防部發言人臉書同步以M60A3戰車主砲發射畫面「六零發射了」，作為連續六天零確診的祝福文。圖：國防部發言人臉書粉絲專頁

中央流行疫情指揮中心今天下午記者會宣布新冠肺炎疫情第六天零確診。國防部發言人臉書同步以M60A3戰車主砲發射畫面「六零發射了」，作為連續六天零確診的祝福文。

因應國防部昨天以「50公厘」機槍巧喻連續五天零確診，不少網友猜測軍方今天是否會以國造T-75式60公釐迫擊砲 喻示六天零確診。但60砲已退出一般部隊行列，目前只有陸軍特戰營因空降攜行方便而配備。軍方對圖片另有所選。

國防部發言人臉書粉絲專頁今天以「六零發射了」戰車圖文說明新冠肺炎疫情第六天零確診。小編説：今天收穫六零，你猜對了嗎？才不是60迫擊砲，今天重量級來賓是護衛國土安全的主力戰車M60A3！

今天是五月一日勞動節連假，國防部並提醒國人，在連假期間一樣要注意防疫的重要性。粉絲專頁同時標註「防疫最前線 」與「謝謝所有第一線防疫人員」。

國防部 新冠肺炎 疫情

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