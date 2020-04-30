政院提修法 中科院「全員境管」

中科院去年自行下架出國管制名單，卻有多人過境香港引發質疑。行政院會昨通過中科院設置條例部分條文修正草案，未來立院三讀後，中科院所有人員出國都需經核准，且國防科技涉密人員不得前往中港澳，形同全面管制；另外，國軍退除役官兵輔導委員會也修法擬派人駐美，主責為聯誼美國退伍軍人組織，與強化旅美榮僑向心力。兩草案都將送立法院審議。

中科院去年被民進黨立委趙天麟爆料，在「國家機密保護法」修正後，自主下架五千多筆出國管制名單，且當中有十五人過境香港，隨後立法院也提案決議強化監督。行政院會昨通過「國家中山科學研究院設置條例」第三十三條之一修正草案，增訂中科院人員應經中科院核准，才可以出國與出境，至於相關申請、核准條件、程序、廢止及其他應遵行事項的辦法，由國防部定之。

國防部軍備局副局長歐陽力行表示，中科院是國防科技最高的產製研發單位，必須要有所規範，比照國防部目前所有人員境管的方式來執行，未來修法後，將會是全員境管，所有人員出國都要經過核准，其中針對國防科技涉密人員都會有所限制，不得前往中港澳地區。