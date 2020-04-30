聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院提修法 中科院「全員境管」

聯合報 / 記者賴于榛／台北報導
中科院人員未來將比照國防部，實施全員境管。圖／聯合報系資料照片
中科院人員未來將比照國防部，實施全員境管。圖／聯合報系資料照片

中科院去年自行下架出國管制名單，卻有多人過境香港引發質疑。行政院會昨通過中科院設置條例部分條文修正草案，未來立院三讀後，中科院所有人員出國都需經核准，且國防科技涉密人員不得前往中港澳，形同全面管制；另外，國軍退除役官兵輔導委員會也修法擬派人駐美，主責為聯誼美國退伍軍人組織，與強化旅美榮僑向心力。兩草案都將送立法院審議。

中科院去年被民進黨立委趙天麟爆料，在「國家機密保護法」修正後，自主下架五千多筆出國管制名單，且當中有十五人過境香港，隨後立法院也提案決議強化監督。行政院會昨通過「國家中山科學研究院設置條例」第三十三條之一修正草案，增訂中科院人員應經中科院核准，才可以出國與出境，至於相關申請、核准條件、程序、廢止及其他應遵行事項的辦法，由國防部定之。

國防部軍備局副局長歐陽力行表示，中科院是國防科技最高的產製研發單位，必須要有所規範，比照國防部目前所有人員境管的方式來執行，未來修法後，將會是全員境管，所有人員出國都要經過核准，其中針對國防科技涉密人員都會有所限制，不得前往中港澳地區。

中科院 出國 國防部

延伸閱讀

行政院拍板 中科院國防科技涉密人員不得前往中港澳

中科院改組 和碩童子賢列董事

射程1500公里 雲峰飛彈傳將量產

中科院密集試射 專家研判火砲有雄二E巡弋飛彈

相關新聞

共軍荊州艦等3艘艦艇編隊 穿宮古水道進入太平洋

日本統合幕僚監部昨（30）日發佈，中共軍艦包括903型綜合補給艦巢湖艦、054A型飛彈護衛艦荊州艦、052D型驅逐艦太原...

政院提修法 中科院「全員境管」

中科院去年自行下架出國管制名單，卻有多人過境香港引發質疑。行政院會昨通過中科院設置條例部分條文修正草案，未來立院三讀後，...

嚴德發代表蔡總統巡視空作部 宣布漢光演習實兵將啟動

國防部今晚發布部長嚴德發視導空軍作戰指揮部、「代表三軍統帥蔡英文總統」慰勉官兵的訊息。嚴德發同時宣布，國軍即將進行「漢光...

偵察共軍演訓？美軍EP-3E電偵機在我西南海域上空繞圈

根據「飛機守望」（Aircraft Spots）推特今日披露，一架美國海軍EP-3E電偵機，今天在「台灣海峽附近」的南海...

中尉輕生輿情不挺 洪慈庸神隱近半月

軍中7個月發生3起命案，昔日枉死下士洪仲丘聲援群眾與他的姊姊、前立委洪慈庸而今何在？同屬陸軍269旅最近的黃姓中尉自縊輕生命案，有爆料稱軍方銷毀他曾經手的文件，猶如洪仲丘案「國防布」再現。針對此案，輿情不復當年的激憤，反倒是軍系立委吳斯懷發出溫情喊話，令人感嘆「一朝天子一朝臣」。

退輔會擬派2人駐美 聯誼美國退伍軍人組織

行政院會今通過「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」第4條之1、第6條修正草案，未來退輔會得報請行政院核准，派員駐境外辦事。...

敦睦艦隊染疫調閱小組首次會議 名稱去武漢二字

立法院外交及國防委員會今天召開「國防部海軍敦睦艦隊武漢肺炎群聚感染事件調閱專案小組」第1次全體委員會議，會中除選出召委蔡...

行政院拍板 中科院國防科技涉密人員不得前往中港澳

中科院去年自行下架出國管制名單，多人過境香港引發質疑。行政院會今通過中科院設置條例部分條文修正草案，修法後中科院所有人員...

陸軍六軍團：黃中尉電腦與業務資料由憲兵隊查扣

陸軍269旅黃姓中尉自戕身亡，今有媒體報導宣稱軍方更改黃中尉假表、銷毀相關文件，陸軍六軍團上午否認，強調黃中尉所有業務文...

超商熱戰強度高 國軍福利站已裁七站

民間各家超商業者營運強勢，競爭激烈，立法院指目前在民間開設的國軍福利站營運欠佳，連年檢討卻未見改善，要求檢討。國防部說，...

評／美軍航艦戰鬥群 如何面對極音速武器威脅？

誠然極音速反艦飛彈的出現，讓美國海軍航艦戰鬥群面臨前所未有的迫切威脅，但美軍為對抗前蘇聯飽和攻擊而累積多年經驗，不僅擁有全球首屈一指的艦隊區域防空網，更重要的是，航艦戰鬥群具有無與倫比的超地平線多目標防禦及攻擊能力。

中越南海衝突 邱國正：建議國防部檢討太平島兵力武裝

中共與越南在南海區域履生衝突，美軍也派遣飛彈驅逐艦進入南海，國安局長邱國正上午在立法院證實，已提醒國防部注意南海情勢，檢...

熱門新聞

圖表看疫情／印尼確診新冠肺炎破萬 日本緊急狀態將延一個月

川普：不延長社交距離準則 下周開始趴趴走

金正恩現況 邱國正：公開情報顯示他生病了

新冠肺炎死亡者超越中國 巴西總統：那又怎麼樣

日無償贈法匹拉韋獨缺台灣 周志浩：是我方婉拒了

再迎「嘉玲」！ 我國連續五天零確診新冠肺炎病例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。