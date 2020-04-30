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嚴德發代表蔡總統巡視空作部 宣布漢光演習實兵將啟動

聯合報 / 記者洪哲政╱台北即時報導
國防部長嚴德發（左）今天犒慰空作部，對空軍嚴密掌握周邊動態，守護國家安全的表現，表達肯定與嘉勉。圖╱軍聞社
國防部長嚴德發（左）今天犒慰空作部，對空軍嚴密掌握周邊動態，守護國家安全的表現，表達肯定與嘉勉。圖╱軍聞社

國防部今晚發布部長嚴德發視導空軍作戰指揮部、「代表三軍統帥蔡英文總統」慰勉官兵的訊息。嚴德發同時宣布，國軍即將進行「漢光演習」實兵驗證，國軍藉由演習發展新的戰術戰法，才能夠克敵制勝，提升部隊戰力。

媒體傳嚴德發可能異動，國防部今晚透過軍事新聞處發布首長巡視部隊動態，澄清傳聞意味濃厚。且國防部已宣布「漢光演習」實兵驗證將在七月舉行，嚴德發這項軍令延伸超過五月廿日。

國防部表示，嚴德發今天上午由相關聯參陪同，視導空軍作戰指揮部，密切掌握最新情勢，聽取任務簡報，並提出工作指導；同時，肯定官兵堅守崗位，充分發揮指揮管制機制，有效掌控當面情勢，確維台海周邊空域安全。

嚴德發表示，從今年初共軍遠海長航、中共軍機多次擾台的情況，即使疫情嚴峻，中共仍不斷對我文攻武嚇，也造成區域安全情勢受到嚴重的影響；對此，空作部在國家安全上，扮演非常重要的角色，必須透過聯合情監偵，第一時間掌控情資，提供國軍部隊參考，發揮三軍聯合作戰的功能，所謂「無戰不聯」、「無訓不聯」，空作部是第一線即時應處的單位，更要嚴謹掌握，堅守工作職責。

嚴德發更勉勵官兵保持憂患意識與敵情警覺，因為中共從未放棄武力犯台，因此，在區域安全上面有一定程度的威脅，國軍仍要不斷強化戰備工作，確實履行保國衛民、守護家園的核心價值。

嚴德發認為，國軍的戰備整備工作，也要針對敵人的戰術、戰法，不斷的精進，強化，「從嚴、從難、從實」提升戰力；未來即將要進行「漢光演習」，正是實兵的驗證，藉由演習發展新的戰術戰法，才能夠克敵制勝，提升部隊戰力。

嚴德發並指出，在「防衛固守、重層嚇阻」的戰略原則下，國軍應秉持「不挑釁」、「不示弱」原則，隨時提高警覺，建構具有反制能力的優質防衛武力，達成保國衛民的神聖職責。

而在防疫整備方面，嚴德發要求部隊須落實防疫的管控；尤其，處於密閉式的空間，更不能疏忽大意，務必小心謹慎，分散風險。

嚴德發期許空作部官兵發揮早期預警、即時傳遞功效，隨時提供國防安全最堅實的保障，守護國家及空防安全。

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委蔡適應表示，國防是總統職權，嚴德發在崗位上盡心盡力，工作評價相當高，猜想蔡總統以國家為考量，嚴在五二零後留任機會高；但嚴德發曾因敦睦艦隊染疫事件自請處分，須由總統作考量，這部分現在沒定案，考量五二零內閣總辭後首長部署諮詢的順序，相關部會首長留任與否，應要在五月十日才會陸續明朗，而非現在確定。而就嚴德發立場，當然設定要繼續留任，盡心盡力從事公務。

國防部長嚴德發30日視導空軍作戰指揮部。圖╱軍聞社
國防部長嚴德發30日視導空軍作戰指揮部。圖╱軍聞社

嚴德發 漢光演習 國軍

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