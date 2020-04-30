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偵察共軍演訓？美軍EP-3E電偵機在我西南海域上空繞圈
根據「飛機守望」（Aircraft Spots）推特今日披露，一架美國海軍EP-3E電偵機，今天在「台灣海峽附近」的南海進行作業，軍機在我西南外海罕見不斷繞圈的飛行軌跡，被記錄下來，顯然在執行電偵任務。
飛機守望指出，美國海軍一架機號157318、呼號VL203的EP-3E白羊座電子偵察機電偵機，今天今天從沖繩嘉手納基地飛抵台灣海峽附近的南中國海作業。航跡紀錄其繞了很多圈。
這架EP-3E偵察機隸屬美國海軍VQ-1中隊，據信在執行SIGINT(signal intelligence)信號情報收集任務。
國防部發言人史順文少將對此表示，台海周邊海空域情況，國軍都全程掌握。
根據國防部及「飛機守望」公開揭露的訊息，這架EP-3E是4月以來，美軍軍機第13度在台灣周邊飛行。
EP-3E電子偵察機任務是搜集、儲存與分析由雷達和無線電設備發出的信號。
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